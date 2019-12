Alkoholfahrt endet an der Mauer

Niederstetten.War es der Vater oder war es der Sohn? Diese Frage stellte sich am frühen Samstagmorgen einer Polizeistreife in Niederstetten. Der Fahrer eines Jaguars hatte gegen vier Uhr am Ortseingang aus Richtung Herrenzimmern kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war frontal gegen eine massive Steinmauer gekracht.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, befanden sich zwei Männer, Vater und Sohn, am Unfallwagen. Der Vater gab zunächst an, den Wagen gelenkt zu haben. Aufgrund der Spurenlage im Fahrzeug und von Verletzungen des Sohnes machten die Beamten letztendlich jedoch diesen als Fahrer aus.

Er hatte den Jaguar – so vermutet die Polizei – durch alkoholische Beeinflussung an die Mauer gesetzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von 1,0 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019