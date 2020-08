Affe und Zebra präsentieren Mitmachhits

Niederstetten.250 Sitzplätze in einem überdachten Zelt, keine Seitenwände, eine lockere Bestuhlung mit dem nötigen Coronaabstand, Begleitung vom Eingang zum Sitzplatz und Bewirtungn – so stellt sich das Veranstaltungskonzept der Firma Lightning in Niederstetten im Rahmen des dortigen Kulturprogramms dar. Am kommenden Wochenende gibt es neben dem Tempele-Theater-Film „Ein Sommernachtstraum“ auch „Rodscha aus

...