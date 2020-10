Ab 27. Oktober strengere Regeln

Ansbach.Auch im Landkreis Ansbach gilt die Corona-Stufe „rot“. Seit dem 26. Oktober überschreitet der Landkreis Ansbach laut Bayerischem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mit 61,22 die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 von 50 pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.

Entsprechend der bayerischen Corona-Strategie gelten ab heutigen Dienstag, 27. Oktober, die Vorgaben des Paragraphen 25 Satz 2 der Siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese beinhaltet unter anderem die Beschränkung privater Feiern sowie von Kontakten im öffentlichen und von Zusammenkünften im privaten Raum auf zwei Haushalte oder maximal fünf Personen.

Von 22 bis 6 Uhr gelten in Gaststätten die Sperrstunde sowie ein Alkoholabgabeverbot an Tankstellen, durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste. Zusätzlich zu den bereits geltenden Regelungen besteht auch für Grundschüler Maskenpflicht am Platz. Wie bisher, besteht eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und auch für alle Begegnungsorte des Arbeitsplatzes, zum Beispiel Fahrstühlen, Fluren und Kantinen. Darüber hinaus empfiehlt das Landratsamt Ansbach weiterhin eindringlich auch an Plätzen, für die keine direkte Pflicht zum Tragen einer Maske besteht, zum Beispiel für Passanten ohne Kaufabsicht auf Märkten, eine Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020