83-Jährige Opfer von Trickdiebstahl

Blaufelden.Eine bislang unbekannte Frau öffnete am Dienstag um 14.25 Uhr plötzlich die Beifahrertür eines, auf einem Parkplatz in der Nonnengasse, geparkten Autos und lenkte die auf dem Fahrersitz sitzende 83-jährige Fahrerin durch ein Gespräch ab. Währenddessen entwendete die Frau aus der auf dem Beifahrersitz liegenden Stofftasche eine rote Geldtasche, in welches sich etwa 500 Euro Bargeld und die EC-Karte befanden. Die Diebin war ca. 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Sie hatte dunkle nach hinten gekämmte Haare und sprach gebrochen deutsch.

Dieselbe Frau hatte die 83-Jährige auch einige Minuten zuvor im Bereich einer Bank, wo sie die 500 Euro abhob, schon nach Kleingeld und einer Unterschrift angebettelt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020