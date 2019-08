80er-Feier des Jahrgangs 1939

Dunzendorf.Der Jahrgang 1939 traf sich kürzlich zu seiner 80er-Feier im Niederstettener Stadtteil Dunzendorf. Nachdem 2003 goldene Konfirmation in Wildentierbach gefeiert worden war, war es nun Zeit, dass man wieder einmal mit Partnern zusammenkam. Es wurden viele Erinnerungen an die Schulzeit wach und auch viel gelacht. Es sind schon drei von den ehemaligen 13 Konfirmanden verstorben. Aber trotz allem waren es wieder einige schöne Stunden des Beisammenseins, so dass doch alle gegen Abend trotz der „Wehwehchen“, die doch jeden plagen, zufrieden und glücklich nach Hause gingen. Für die Organisation erhielt Sigrid Wagner noch ein kleines Präsent. / cw

