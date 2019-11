45-jährige Frau kommt ums Leben

Gerabronn.Dem Polizeipräsidium Aalen wurde am Donnerstag kurz vor 8 Uhr mitgeteilt, dass zwei Personen in der Nähe des Gerabronner Weilers Binselberg streiten würden. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife wurde ein brennendes Fahrzeug entdeckt, in welchem sich eine weibliche Person befand. Diese Person konnte von der Polizei nicht mehr gerettet werden. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen einer 45-jährigen Frau und ihrem getrennt von ihr lebenden 47-jährigen Ehemann zu Streitigkeiten. Im Laufe dieses Streits soll das 45-jährige Opfer verletzt worden sein. Anschließend soll der PKW, in welchem die Frau saß, mutmaßlich vom Beschuldigten in Brand gesetzt worden sein. Der Beschuldigte wurde gegen 8.45 Uhr durch die Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

