„2020 wird Jahr des Aufbruchs“

Oberstetten.Die letzte Sitzung des Jahres wird traditionsgemäß vom Gemeinderat dazu genutzt, ein Resümee zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Im Namen aller Fraktionen ergriff Stadtrat Klaus Lahr (SPD) das Wort. Der begann mit einem umfassenden Dank an alle am Wirtschafts- und Gemeindeleben Beteiligten. Der Gemeinderat habe auch 2019 versucht, das Gespür für das Wesentliche und Machbare nicht aus den Augen zu verlieren.

„Ein Jahr des Gestaltens und der Aufbruchstimmung“ liege jetzt vor Niederstetten, sagte Lahr voraus und nannte nur die wichtigsten der „vielen Projekte“, die 2020 anstehen: Der Baubeginn des Umschulungs- und Fortbildungszentrums auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbads in Niederstetten, der Baubeginn des Feuerwehrgerätehauses in Rinderfeld, die Sanierung des Bildungszentrums und der Sporthalle, die Schaffung eines Baugebietes in der Innenstadt und die Entwicklung des Gebietes rund um das ehemalige Gasthaus „Hirschen“ in der Kernstadt.

Bürgermeisterin Heike Naber bescheinigte Lahr, die wichtigsten Themen der Stadt „treffend zusammengefasst“ zu haben.

Ihr war es am Jahresende ein Anliegen, sich unter anderem bei ihrer Verwaltung für die „gute und konstruktive Zusammenarbeit“ zu bedanken.

„Es passt gut zusammen“, fand die Rathauschefin und verbreitete zum Schluss positive Stimmung: „Wir können für 2020 Optimismus ausstrahlen“. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019