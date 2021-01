2020 gab es einen Geburtenrekord

Schwäbisch Hall.Im Schwäbisch Haller Diak Klinikum kam am 1. Januar um 1.30 Uhr die kleine Paulina Cleo als erstes Baby 2021 zur Welt.

Paulina ist 3930 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß. Die zwei Jahre ältere Schwester und die stolzen Eltern Ramona Noller und Manuel Schumm aus Mainhardt freuten sich sehr.

Das Team der Frühschicht auf der Wochenstation begrüßte die neue Erdenbürgerin ebenfalls herzlich, darunter Chefarzt Prof. Dr. med Andreas Rempen, Oberarzt Dr. med Lorant Kuban, Hebamme Margret Förstner und Krankenschwester Petra Holub.

So kann das neue Jahr starten! Das alte Jahr beendet das Schwäbisch Haller Diak Klinikum als Rekordjahr, mit 1430 Geburten – so vielen wie noch nie, wie es in einer Pressemitteilung des Klinikums abschließend heißt.

