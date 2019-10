2019 mehr Teilnehmer verzeichnet

Niederstetten.Einen Rückblick auf das vergangene Schuljahr gaben im Gemeinderat Musikschulelleiter Andreas Straßer und Benedikt Amann, Rektor des Bildungszentrums Niederstetten.

Gute Nachrichten gab es dabei von der Musikschule: Die Schülerzahlen zeigen wieder leicht nach oben. Insgesamt 628 Musikschüler waren im Jahr 2019 angemeldet, was gegenüber 612 im Vorjahr ein leichtes Plus ist. Jedoch liegen die Zahlen damit immer noch deutlich niedriger als vor einigen Jahren. So waren etwa 2016 noch mehr als 750 Musikschüler angemeldet. Den größten Anteil der Schüler macht laut Straßer die Altersgruppe von sechs bis elf Jahren aus. Die Zahl der Erwachsenen sei hingegen eher klein.

Die Zahl der Kursbelegungen lag im vergangenen Jahr bei 1217. Besonders gefragt waren die musikalischen Grundfächer mit 628 Belegungen, gefolgt von den Blasinstrumente-Angeboten mit knapp über 200 Belegungen. Hinsichtlich der Finanzen der Musikschule führte Straßer aus, dass die Einrichtung sich 2018 zu 55 Prozent aus den Teilnehmer-Entgelten finanziert habe. Zudem hätte die Gemeindeumlage 36 Prozent des Budgets ausgemacht, acht Prozent stammten aus Landeszuschüssen und das restliche Prozent aus Spenden.

Über den aktuellen Stand am Bildungszentrum Niederstetten sprach Benedikt Amann, Rektor der Einrichtung. Die Schule habe sich weiterhin auf die Schaffung eines klaren Organigramms zur Schaffung klarer Strukturen und Zuständigkeiten konzentriert, nannte er einen Tätigkeitschwerpunkt. Daneben nutzte Amann auch gleich die Gelegenheit, um den Gemeinderäten seinen Wunsch nach einem neuen Außengelände für das Bildungszentrum nahezubringen. Ihm schwebt dabei ein „naturnaher Umbau“ vor, bei dem auch die Wünsche der Kinder einfließen sollen. ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019