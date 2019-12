200 Teilnehmer und rund 70 Schlepper bei Mahnfeuer

Adolzhausen.Die bundesweit tätige Initiative „Land schafft Verbindung“ verschafft sich öffentlichkeitswirksam Gehör und protestiert mit zahlreichen Aktion gegen die Agrarpolitik des Bundes und der Europäischen Union. Die Verantwortlichen haben für ihre Aktivitäten bereits sehr viele positive Rückmeldungen und freuen sich über so viel Solidarität. Am Samstagabend beteiligten sich auch im Main-Tauber-Kreis zahlreiche Landwirte an Mahnfeuern, mit denen sie auf ihre oftmals prekäre Situation aufmerksam machten. Derartige Feuer gab es unter anderem in Gerlachsheim, Impfingen, Schönfeld und Dertingen – und in Adolzhausen. In dem Niederstettener Stadtteil hatten sich mehr als 200 Teilnehmer mit rund 70 Schleppern eingefunden, darunter auch viele Bürger. Die Bauern wollten mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit ihnen über die alles andere als rosige Situation der deutschen Landwirtschaft sprechen und mitteilen, wo der Schuh drückt. In Zukunft sollen solche Mahnfeuer im Übrigen an jedem ersten Samstag im Monat entzündet werden. ktm/Bild: Sven Stahl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019