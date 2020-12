Ansbach.Es gibt (Stand Montag) 141 weitere Infektionsfälle und damit insgesamt 4087 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 3360 (plus 108 im Vergleich zur letzten Meldung) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 727 (plus 33 im Vergleich zur letzten Meldung) aus der Stadt Ansbach. Davon gelten 2191 Personen in Landkreis Ansbach (1621)

...