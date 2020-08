13-Jährigen von Straße abgedrängt

Bretzfeld.Ein 13-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag beim Fahrradfahren in Bretzfeld verletzt. Der Junge fuhr gegen 16.15 Uhr auf dem Heubrückenweg von Bretzfeld in Richtung Bretzfeld-Rappach, teilt die Polizei mit.

Als er gerade die S-Kurve auf Höhe der Feuerwehr entlang radelte, kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte der 13-Jährige mit seinem Drahtesel auf den Gehweg auszuweichen, kam wegen des hohen Bordsteins jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Das entgegenkommende Fahrzeug hielt daraufhin kurz an, fuhr dann jedoch weiter ohne, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Jungen gekümmert hätte.

Ein dem Jugendlichen nachfolgender Fahrradfahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen, fuhr aber weiter, als dieser versicherte, dass mit ihm alles soweit in Ordnung sei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere nach dem Fahrradfahrer und dem Fahrer des entgegenkommenden Wagens. Nach Angaben des 13-Jährigen soll es sich bei dem Auto um einen kleinen, silbernen Audi gehandelt haben. Hinweise nimmt das Revier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 / 9300 entgegen. pol

