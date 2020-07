Zwischen den bestehenden Windparks sollen fünf bis neun neue Anlagen entstehen

Altheim.Nach längerer Zwangspause tagte diese Woche der Ortschaftsrat Altheim in der Kirnauhalle, mit gebotenem Abstand und einer Reihe Themen, die einer Sitzung bedurften. Gespannt sah man dem Tagesordnungspunkt des Sachstandberichts des Windparks Altheimer Höhe entgegen.

Zunächst stieg das Gremium mit Ortsvorsteher Hubert Mühling in die Beratung zweier Bauanträge ein, bei denen es um eine Änderung eines bestehenden Gebäudes und um einen Antrag auf Befreiung ging. Diese beiden Anträge wurden einstimmig vom Gremium befürwortet. Zwei Bauvorhaben aus der Corona-Pause gab der Ortsvorsteher per Kenntnisgabeverfahren weiter.

Hier konnte er positiv berichten, dass „nur noch drei Bauplätze vergeben werden können“. Mühling berichtete von häufigen Nachfragen. Man müsse sich also „die Frage stellen: In welche Richtung erschließen wir weiter?“

Mit Offenheit und Transparenz wollen Uwe und Marek Steiff sowie Bernd Brunner vom Windpark „Altheimer Höhe“ der Bevölkerung ihr neues Projekt eines weiteren Windparks nahe bringen. Aus diesem Grund war es ihnen ein großes Anliegen, in der Ortschaftsratssitzung einen Sachstandbericht über die aktuelle Entwicklung darzulegen.

Bürgerbeteiligung ist wichtig

Die für März oder April geplante Informationsveranstaltung musste aufgrund der Corona-Beschränkungen entfallen. Diese soll auf jeden Fall stattfinden, sobald eine solche Veranstaltung wieder erlaubt sei, um, so Uwe Steiff, „die Bürger mitzunehmen und sie auf den gleichen Informationsstand zu bringen.“ Wichtig sei bei dem möglichen Unternehmen „Windpark Altheimer Höhe III“ auch die Bürgerbeteiligung.

Zwischen den bestehenden Windparks „Großer Wald“ und „Altheimer Höhe“ sollen fünf bis neun neue Anlagen entstehen. Mindestens fünf sollten es sein, um deren Wirtschaftlichkeit garantieren zu können. Zwölf Standorte werden derzeit geprüft, wobei die Nähe zum Munitionsdepot Altheim bereits einige ausschließen könnte. Marek Steiff gab einen anschaulichen Einblick in die veränderte Technik der Anlagen. In den vergangenen 20 Jahren habe sich „einiges getan“.

Einige Prüfungen, Genehmigungen, und Gutachten, stehen noch aus. Für die geplanten Standorte spreche jedoch bereits jetzt, dass die am nächsten zu Altheim geplante Anlage einen komfortablen Abstand von 1500 Metern habe. Außerdem sei man im sicheren Bereich, was Schallschutz und Schattenwurf betreffe.

Gemeinsame Entscheidung

Uwe Steiff betonte abschließend noch einmal, dass sie das Bestreben verfolgen, Kontakt und Einvernehmen herzustellen. Wie viele Windanlagen letztendlich nach Altheim kommen, entscheide man gemeinsam mit der Ortschaft, so Bernd Brunner.

Einzelne Grabstätten sind bereits abgeräumt, nachdem Aufforderungen in Walldürn und allen Stadtteilen, so auch in Altheim, verschickt wurden. Bedauert wurde diese Entwicklung, da absehbar sei, dass ein „lückiger Friedhof“ entstehe. Ortsvorsteher Mühling kündigte in diesem Zusammenhang eine nötige Unterhaltung über ein Gesamtkonzept des Friedhofs an.

Anonym aktiv wurde ein „Angehöriger einer Umweltorganisation“, so nennt er sich in seiner Anzeige, in der er zahlreiche Missstände am Gewässerrandstreifen und im Überschwemmungsgebiet an der Kirnau beanstandet, und bei den verschiedensten Stellen angezeigt hat. Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises führte bereits eine Bestandsaufnahme an Ort und Stelle durch.

Außerdem informierte der Ortsvorsteher über eine angedachte Photovoltaikanlage auf einer Freifläche Richtung Gerichtstetten. Hier erfolgten vergangene Woche erste Gespräche mit der EnBW. Außerdem freute sich Mühling über die Tatsache, dass am 6. Juli das Regierungspräsidium mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt (L518) beginne (wir berichteten).

Großes Anliegen der Bevölkerung

Anschließend bat Mühling nochmals um Mithilfe bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Jugend. Diese musste ihre beiden Räume des ehemaligen Pfarrhauses wegen Verkaufs räumen.

Es war zu erkennen, dass es dem Ortschaftsrat und der Bevölkerung ein großes Anliegen ist, die Jugend und damit verbunden der Gemeindeteam-Ausschuss Jugend darin zu unterstützen.

Abschließend kamen noch zahlreiche Themen auf den Tisch, deren Entwicklung seit der vergangenen Ortschaftsratsitzung abgefragt wurden. Des Weiteren wurde der Zustand des Spielplatzes in der Kornblumenstraße bemängelt.

Ebenso werden Möglichkeiten geprüft, wie die nötigen Generalversammlungen, die aufgrund der Corona-Auszeit nicht stattgefunden haben, durchgeführt werden können.

Bevor Ortsvorsteher Mühling zur Bürgerfragestunde überleitete, war dieser froh, berichten zu können, dass die Gießkannen auf dem Friedhof wieder zugänglich seien. dka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020