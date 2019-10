Zweiter Wahlgang muss entscheiden

Großrinderfeld.Bei der Bürgermeisterwahl in Großrinderfeld hat es am Sonntag noch keinen Sieger gegeben. Von den angetretenen vier Kandidaten erreichte keiner die absolute Mehrheit. Deshalb muss ein zweiter Wahlgang am Sonntag, 10. November, die endgültige Entscheidung darüber bringen, wer der Nachfolger von Anette Schmidt wird, die seit September im Rathaus der Kreisstadt Tauberbischofsheim auf dem Chefsessel sitzt.

Die 50-Prozent-Marke verpasste am Sonntag Johannes Leibold nur knapp, denn der 32-Jährige aus Gerchsheim kam auf 47,9 Prozent der Stimmen. Deutlich dahinter folgte Thomas König (Marbach) mit 23,0 Prozent.

Weit abgeschlagen waren die Kandidaten Stefan Deckert (Schönfeld) mit 10,8 Prozent und Dr. Jörn Engstfeld (Großrinderfeld) mit 8,6 Prozent. Interessant ist, dass Dr. Sven Schultheiß (stellvertretender Bürgermeister) 8,5 Prozent der Wählerstimmen erhielt, ohne zuvor für das Amt des Bürgermeisters kandidiert zu haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,0 Prozent. red

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019