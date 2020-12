„Zweite Welle bricht über uns herein“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen im Landkreis deutlich gestiegen. Zudem gab es mehrere Todesfälle und einige betroffene Einrichtungen. So ganz nebenbei muss sich das Landratsamt noch auf Personalsuche begeben für das Kreisimpfzentrum. Schwierige Zeiten, wie auch Landrat Dr. Achim Brötel im FN-Interview zugibt.

Herr Brötel, sind die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis zu sorglos oder wie lassen sich die zuletzt hohen Infektionszahlen erklären?

Dr. Achim Brötel: Dass die Menschen sorgloser sind als anderswo, kann man sicher nicht sagen. Das Virus orientiert sich ja ohnehin nicht an Kreisgrenzen, zumal es gerade bei uns durch die relativ hohe Zahl von beruflichen Auspendlern auch vielfältige Verflechtungen darüber hinaus gibt. Es ist einfach so, dass die zweite Welle gerade mit voller Macht über uns hereinbricht und die Witterung draußen das Infektionsgeschehen eher noch zusätzlich begünstigt. Deshalb sehe ich uns alle in der Pflicht, noch konsequenter als bisher zu überlegen, wo wir noch achtsamer sein können. Vor allem der Schutz älterer und vorerkrankter Menschen muss uns jede Anstrengung wert sein. Leider haben wir aktuell in einigen Gemeinschaftseinrichtungen aber ein größeres Ausbruchsgeschehen. Das macht mir offen gesagt am meisten Sorge.

Bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sollen in Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg nächtliche Ausgangssperren gelten. Was halten Sie davon?

Brötel: In den großen Städten mag das durchaus Sinn machen. In unserem Fall halte ich eine nächtliche Ausgangssperre allerdings für ein ziemlich stumpfes Schwert.

Droht dem Neckar-Odenwald-Kreis eine solche Ausgangssperre?

Brötel: Wir werden alles daran setzen, dass wir den Inzidenzwert von 200 nicht erreichen, sondern auch weiterhin deutlich unterschreiten. Zur ganzen Wahrheit gehört aber sicher auch dazu, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens nur zu einem gewissen Teil überhaupt beeinflussbar und steuerbar ist. Gleichwohl sind wir nach wie vor in der glücklichen Lage, mehr als die Hälfte aller Infektionsketten tatsächlich bis zur Quelle nachvollziehen zu können. Das ist für mich ein ganz entscheidender Schlüssel zur Pandemiebekämpfung.

Der Standort für das Kreisimpfzentrum wurde mit dem Obertorzentrum in Mosbach gefunden. Immer wieder hieß es, die Einrichtung wird vom Land betrieben. Nun muss das Landratsamt auf Personalsuche gehen. Schiebt die Landesregierung die Arbeit nun ab oder wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Brötel: Für viele Menschen ist die Impfung so etwas wie der Strohhalm, an den alle Hoffnungen für das Jahr 2021 geknüpft sind. Deshalb ist es von ganz zentraler Bedeutung, dass das tatsächlich auch zu einem Erfolg wird. Der Impfstoff selbst ist ja nur das eine. Entscheidend wird sein, wie der Impfstoff zu den Menschen kommt. Das will das Land mit einer mehrstufigen Impfstrategie erreichen. Zuerst sollen, und zwar schon in Kürze, ab dem 15. Dezember, die Zentralen Impfzentren (ZIZ) an den Start gehen. Für uns wird dieses zentrale Impfzentrum in Heidelberg sein. Von dort sollen vor Weihnachten auch mobile Teams in den Landkreis aufbrechen und nach Möglichkeit gerade die betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen versorgen.

In der zweiten Stufe ab dem 15. Januar kommen dann die sogenannten Kreisimpfzentren (KIZ) ins Spiel. Formal sind auch das zwar Einrichtungen des Landes. Die Landkreise werden aber gar nicht umhinkommen, so etwas wie eine organisatorische Gesamtverantwortung dafür zu übernehmen, damit das Ganze überhaupt zum Laufen kommt. Für uns ist das zweifelsohne eine Herkulesaufgabe, für die es zudem keine Blaupause gibt. Aber: Wir stellen uns dieser Herausforderung und ich bin auch zuversichtlich, dass wir sie meistern werden.

Allerdings sind wir auf die Mithilfe ganz vieler angewiesen, die wir dafür bereits suchen. Es geht letztlich um nichts anderes als um die größte solidarische Hilfsaktion seit Menschengedenken. Ein großes Problem bei der Umsetzung ist aber nach wie vor die Tatsache, dass wir das Impfzentrum zwar vor Ort organisieren sollen, die organisatorischen Rahmenbedingungen aber immer noch nicht kennen. Das Land hat schon vor Tagen einen Mustermanagementvertrag angekündigt, den es aber leider immer noch nicht gibt. Irgendwie dreht sich das Thema momentan noch im Kreis. Minister Manfred Lucha hat jetzt für Montag kurzfristig zu einer Videokonferenz eingeladen. Davon erhoffe ich mir zumindest einen Teil der dringend erforderlichen Informationen.

Wie geht es nun im Obertorzentrum weiter? Mitte Januar ist schnell erreicht.

Brötel: Wir haben bereits eine erste Begehung vor Ort gemacht und waren im Nachgang auch schon mit Handwerkern dort. Unsere Vorstellungen sind klar strukturiert. Auch da brauchen wir zunächst aber Klarheit seitens des Landes, was wir tatsächlich beauftragen dürfen und was nicht. Der 15. Januar wird in der Tat sehr schnell da sein. Und: Man darf auch nicht unterschätzen, dass zwischen den Jahren erfahrungsgemäß auch ohne Corona vieles nicht so schnell ins Laufen kommt, wie wir uns das gewöhnlich wünschen würden. Wir arbeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten aber wirklich mit Hochdruck an einer Lösung. Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel ist ja immer auch eine Zeit, die von Hoffnung und Aufbruch geprägt ist.

Ich würde mir wünschen, dass wir diese Hoffnung und diese Aufbruchsstimmung mit hinübernehmen in ein neues Jahr 2021, das dann hoffentlich ganz anders verlaufen wird als das alte.

