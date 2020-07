Zwei Studien zum Corona-Semester

Mosbach.Forscher der DHBW haben im Rahmen einer internationalen Online-Konferenz erstmals Zwischenergebnisse zweier Studien zum Corona-Semester vorgestellt. Die Präsentation fand mit Beteiligung des italienischen Wissenschaftsministers im Rahmen eines von der Tageszeitung Reppublica und der Universität Calabrien organisierten Online-Seminars statt.

Umfrage mit 4500 Teilnehmern

Eine erste vom Senat der DHBW initiierte Studie wurde von den Professorinnen Dr. Sabine Möbs (DHBW Heidenheim) und Dr. Kay Berkling (DHBW Karlsruhe) als DHBW-weite Umfrage umgesetzt. Mehr als 4500 Teilnehmer wurden zur technisch-didaktischen Eignung zehn verschiedener Videokonferenz-Werkzeuge befragt. Die zweite Studie wurde in einer Sitzung der Unterkommission Informatik angeregt. In dieser wurden die Einschätzungen und Erwartungen bezüglich der Zielerreichung von Onlinelehre untersucht.

Mit-Initiator Professor Dr. Dirk Saller erklärte: „Wir wollten die Stimmung an den Hochschulen zu Beginn der Corona-Krise in unseren Befragungen einfangen.“ Diese zweite Studie, die Vergleichswerte für künftige Analysen liefern soll, wurde nahezu zeitgleich an ausgewählten Fakultäten internationaler Hochschulen, darunter neben der DHBW auch Universitäten in Italien, Hongkong und Südafrika, durchgeführt und hatte insgesamt rund 2000 Teilnehmern.

In seiner Eröffnung des Seminars betonte der italienische Wissenschaftsminister Gaetano Manfredi die Bedeutung nationaler und internationaler Studien für die zielgerichtete Weiterentwicklung des Universitätssystems nach der Corona-Pandemie.

Professor Nicola Leone, Rektor der Universität Calabrien, verwies in seiner Begrüßung auf die Bedeutung der studentischen Einschätzungen und den erfolgreichen Umgang mit der Corona-Pandemie.

Die Fachbeiträge eröffnete Professor Dirk Saller (DHBW Mosbach) mit einem Überblick über das aus zwei Phasen zusammengesetzte Gesamtprojekt „Clue“ (Corona Lockdown University Experience). Er betonte, dass die vorgestellten Ergebnisse als Zwischenergebnis der ersten Phase zu verstehen seien, in der die Situation zu Beginn des Corona-Semesters untersucht wurde. Er schloss seinen Vortrag anhand eines Graphen, der als hypothetischer Blick in die Zukunft verstanden werden und – bei geeigneten Erkenntnissen und Maßnahmen nach dem Corona-Lockdown – einen nachhaltigen Effizienzsprung in der Hochschullehre widerspiegeln solle.

Neutrale bis positive Einschätzung

Professor Roberto Guarasci, Direktor des Instituts DiCES der Universität Calabrien, stellte Zwischenergebnisse der internationalen Studie vor, denen zufolge sowohl an der DHBW als auch an der Universität Calabrien eine tendenziell neutrale bis positive Einschätzung der Befragten in Bezug auf den Umstieg auf Distance-Learning während des Corona-Lockdowns gemessen wurde. In Phase zwei soll der Lernerfolg in den Fokus der Untersuchung rücken.

Die Heidenheimer DHBW-Professorin Sabine Möbs stellte die Ergebnisse der Umfrage vor, die mit 4612 Teilnehmern eine beeindruckende Rücklaufquote vorweisen kann. Sie konnte aus den Ergebnissen ein erstes quantitatives Ranking der verwendeten Videokonferenz-Werkzeuge ableiten. Etwas überrascht zeigte sie sich von der nach wie vor vergleichsweise hohen Bedeutung eines „Distance-Learning-Frontalunterrichts“ aus Sicht der Studierenden.

