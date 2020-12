Zwei Personen leicht verletzt

Obrigheim.Zwei leichtverletzte Personen und 25 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen Obrigheim und Asbach. Laut Polizei kam es dazu am Dienstag gegen 15 Uhr auf der B 292.

Ein 91-Jähriger fuhr mit seinem Suzuki von Asbach in Richtung Obrigheim und kam im Kurvenbereich des dortigen Hohbergs aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Suzuki mit einem Renault eines 30-Jährigen. Laut Polizei wurden durch den Verkehrsunfall beide Autofahrer leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen des Vorfalls und eventuelle weitere Geschädigte sich unter Telefon 06261/8090 zu melden.

