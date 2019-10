Zuwachs an Fachwissen im Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen/Mosbach.18 Pflegefachkräfte und zwei Ärzte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis erhielten Anfang Oktober ihr Zertifikat als qualifierte Wundexperten der Initiative Chronische Wunden (ICW).

Diese Zusatzausbildung konnte erstmals berufsbegleitend in Mosbach absolviert werden. Zu den neuen Wundexperten der Region zählen aus den Neckar-Odenwald-Kliniken auch die beiden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Sonja Geier (Standort Buchen) und Sabine Schulz (Standort Mosbach). Durch den erstmals genutzten Veranstaltungsort Mosbach konnten alle Kursteilnehmer ihre Berufstätigkeit und eine anspruchsvolle Weiterbildung gut miteinander vereinbaren.

Experte aus Katzental

Im Herbst des vergangenen Jahres initiiert, wurde schnell die Möglichkeit geschaffen, den Kurs der Bayerischen Pflegeakademie schon von Februar bis Mai am Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege an den Neckar-Odenwald-Kliniken anzubieten. Die Leitung übernahm Norbert Matscheko. Der aus Katzental bei Mosbach stammende Wundexperte ist Direktor der Bayerischen Pflegeakademie und seit Jahren anerkannter Fortbildungsexperte für Alten- und Krankenpflege.

Möglich wurde der neue Kursort Mosbach durch das Engagement der „ICW Arbeitsgruppe Wunde Neckar-Odenwald-Kreis“, die sich seit 2005 in vielfacher Weise für eine fortschrittliche Wundversorgung in der Region engagiert. Die fast 50 Mitglieder dieser Initiative kommen aus ganz unterschiedlichen Gesundheitsberufen. In enger Zusammenarbeit mit der ICW, einer großen Fachgesellschaft für moderne Wundversorgung, gelang es der Arbeitsgruppe, in der Region für einen deutlichen Zuwachs an Fachwissen und entsprechender praktischer Fertigkeiten zu sorgen.

Zu den Leistungen der Arbeitsgruppe gehören die regelmäßige Veranstaltung von Wundsymposien ebenso wie die Entwicklung und stetige Aktualisierung eines Wundüberleitungsbogens, der im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis seit 2007 Anwendung findet. Auch die Qualifizierung von Pflegepersonal der Neckar-Odenwald-Kliniken zu Wundexperten wird von der Arbeitsgruppe stetig gefördert. Inzwischen gibt es an den Standorten Mosbach und Buchen insgesamt sieben zertifizierte Wundexperten.

2,7 Millionen Wundpatienten

Gemäß aktueller Studien gibt es in Deutschland derzeit circa 2,7 Millionen Wundpatienten, von denen ungefähr 890 000 an chronischen Wunden leiden. Bei der Ausbildung zum Wundexperten erhalten die Lernenden viele Kenntnisse zur Wundversorgung sowie weitreichende Informationen über mögliche Therapeutika zur Förderung der Wundheilung. Die Tätigkeiten der Wundexperten werden mit den behandelnden Ärzten abgestimmt und finden ihre Anwendung bei der Wundtherapie, der Durchführung von Verbandswechseln und durch unterstützende Therapien. Dabei hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr viel an neuem Wissen aufgetan, was durch die Wundexperten-Kurse in die Behandlungspraxis einfließt und für Patienten die Versorgungsqualität steigert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019