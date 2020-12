Zum Abschied Applaus und „Geschenkle für Genießer“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Kreisräte Herbert Kilian (SPD) und Bernhard Banschbach (CDU) scheiden zum Ende des Jahres aus dem Kreistag aus. Das ist möglich, wenn man dem Gremium bereits zehn Jahre angehört oder älter als 62 Jahre ist. Diese Voraussetzungen sind bei beiden Antragstellern erfüllt, bestätigte der Kreistag einstimmig.

Stumper statt Handschlag

Automatisch rücken Jürgen Mellinger als erster SPD-Ersatzbewerber des Wahlvorschlags für den Wahlkreis 1 sowie Marcus Dietrich (CDU) für den Wahlkreis 6 nach. Beide nahmen im Kreistag am Montag die Wahl an, leisteten ihre Unterschrift und wurden von Roland Burger mit einem Ellenbogen-Stumper statt dem üblichen Handschlag begrüßt.

Herbert Kilian ist bereits seit 1994 im Gremium und damit einer der dienstältesten Kreisräte, so Burger in seiner Laudatio. Für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement sei Kilian, der auch Mitglied im Walldürner Gemeinderat ist, bereits 2014 die Bronzemedaille des Landkreistags verliehen worden. Dazu komme sein hohes ehrenamtliches Engagement – nach dem Motto, „wen der liebe Gott einmal bei der Arbeit erwischt hat, dem schickte er immer neue“, so Burger. Im Kreistag seien seine Schwerpunkte unter anderem der Schul- und Kultur-Ausschuss, das Soziale und die AWN gewesen. Kilian habe immer eine klare Meinung vertreten und sei dabei doch stets auf der Suche nach pragmatischen Lösungen gewesen. „Eine gute Kombination, Sie werden uns fehlen“, schloss Burger.

Der „Zweite im Bund“, Wolfgang Banschbach, ist 2009 erstmals ins Gremium gewählt worden. Als selbstständiger Bäckermeister habe er die handwerkliche Tradition im Gremium hochgehalten, lobte Burger. Leider fänden sich immer weniger Handwerker bereit mitzuwirken, so dass wichtiger Sachverstand fehle. Verwaltung und Finanzen, AWN und Kliniken seien Banschbachs Schwerpunkte gewesen.

Die Arbeit habe ihm viel Spaß gemacht, erklärte Herbert Kilian in seinen Dankesworten. Meist habe man im Kreistag einhellig entschieden. Und wenn es doch eine der seltenen Kampfabstimmungen gab, sei man danach weiter freundschaftlich miteinander umgegangen, dankte er für das gute persönliche Miteinander. Beiden Scheidenden galt Burgers Dank, das Gremium applaudierte langanhaltend. Neben der Dankesurkunde gab es eine gefüllte Obstschale mit Kreis-Wappen sowie für alle Kreisräte „Geschenkle für Genießer“ in einer Stofftasche, darunter regionale Linsen, ein Kochlöffel sowie Maria Gehrigs neues Buch über „Mutige Frauen ihrer Zeit“.

Die beschließenden Ausschüsse des Kreistags, der Aufsichtsrat der Neckar-Odenwald-Kliniken sowie die Verwaltungsräte der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN) und der Abfallwirtschaftsgesellschaft wurden neu besetzt.

Gute Wünsche zum Schluss

Nach einigen Mitteilungen schloss Roland Burger die Sitzung ohne das gewohnte gemütliche Beisammensein zum Jahresausklang, aber mit den besten Wünschen und einem Dankeschön an Landrat Dr. Achim Brötel und Dr. Björn-Christian Kleih, an das Gremium sowie an die Verwaltung für die stets gute Zusammenarbeit. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020