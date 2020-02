Zeugen dringend gesucht

Mudau.Auf mindestens 600 Euro Sachschaden bleibt der Besitzer eines VW Passats sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer zwischen Donnerstag und Samstag gegen den Wagen gefahren ist.

Der Mann stellte den Kombi am Donnerstagabend auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus in Mudau ab. Als er am Samstagnachmittag wieder zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass dieses an der Beifahrerseite einen frischen Schaden aufwies. Der Verursacher hatte den Geschädigten weder über den Vorfall informiert noch die Polizei gerufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.

