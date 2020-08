Zahlreiche Aktionen in die Wege geleitet

Bei der Mitgliederversammlung des Naturparks Neckartal-Odenwald hat Landrat Dr. Achim Brötel Geschäftsführerin Cordula Samuleit verabschiedet.

Neckar-Odenwald-Kreis. Außerdem stimmten die Mitglieder geschlossen für den „Naturparkplan 2030“.

„Zum Traumjob entwickelt“

„Es war Liebe auf den zweiten Blick“, stellte Landrat Dr. Achim Brötel fest, als er sich an die Anfangszeit der bisherigen Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit erinnerte. Innerhalb von sieben Jahren habe sich allerdings ihre Tätigkeit zum „Traumjob“ entwickelt. „Ich kann Ihnen ganz persönlich bescheinigen, dass Sie es wirklich klasse gemacht haben“, lobte der Landrat die scheidende Geschäftsführerin. Diese hat eine neue Aufgabe im Bereich der Forstverwaltung angenommen.

Brötel nannte einige Beispiele für diese erfolgreiche Arbeit: So habe Samuleit die Ausstellung im Naturpark-Zentrum neu gestaltet, die Anzahl der Naturparkmärkte auf fünf pro Jahr erweitert, Mitmach-Aktionen für Kinder entwickelt, die ersten Mountainbike-Strecke im Naturpark eröffnet und die Zusammenarbeit mit Tourismusaktionen verstärkt. Er bezeichnete Samuleit als „Mannschaftsspielerin“ und dankte ihr für „sieben tolle Jahre“. Cordula Samuleit erinnerte an den Beginn ihrer Tätigkeit, als sie in einer 50-Prozent-Stelle wenige Mitarbeiter zur Verfügung hatte. Doch diese Mitarbeiter seien vom Naturpark begeistert gewesen. Außerdem dankte sie dem Vorstand für das große Vertrauen. „Gemeinsam haben wir es geschafft, den Naturpark weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen“, sagte sie. Jetzt wechselt sie wieder in den Forstbereich, „von einer spannenden Aufgabe zur anderen.“ Sie dankte ihrem Team und dem Vorstand des Naturparks für die gute Zusammenarbeit.

Über den Tellerrand hinaus

Anschließend präsentierte Brötel den neuen Geschäftsführer Andreas Kreutz vor. Dieser arbeitete im Saarland im Bereich Forst, ehe er aus privaten Gründen nach Baden-Württemberg zog und für die Untere Forstbehörde des Rhein-Neckar-Kreises beschäftigt war. Als neuer Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald erhalte er die Gelegenheit, über den Tellerrand hinaus zu gucken, sagte der Landrat.

Buchens Bürgermeister Roland Burger stellte seine Stadt kurz vor. Diese zähle jährlich 110 000 Übernachtungen sowie rund 80 000 Besucher der Tropfsteinhöhle. Er lobte den Naturpark Neckartal-Odenwald als „wunderschön, vielseitig, abwechslungsreich“ und verwies auf eine derzeit gezeigte Fotoausstellung im Rathausfoyer. Der Park verfüge über eine Gesamtfläche von 152 000 Hektar. An ihm seien 55 Kommunen, drei Landkreise sowie acht Verbände und Institutionen beteiligt. Die Stadt Buchen trage zur Schönheit des Parks bei, indem sie sich an der Aktion „Blühender Naturpark“ mit derzeit zehn Hektar Blühwiesen beteilige. Weiter fünf Hektar sollen demnächst folgen. Außerdem wurde neu ein Walderlebnispfad entlang der Morre eröffnet. Dieser habe 85 000 Euro gekostet. Davon habe der Naturpark 40 000 Euro übernommen.

„Wir werden mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald auch künftig gerne weitere Projekte entwickeln und umsetzen“, versprach der Bürgermeister. Anschließend verabschiedete die Versammlung den neuen Naturpark-Plan, der bis zum Jahr 2030 gelten soll. „Wir wollen neue Herausforderungen anpacken und unsere Vorbildfunktion ausbauen“, sagte Geschäftsführer Andreas Kreutz. Ein Jahr lang habe man gemeinsam mit einem externen Beratungsunternehmen an der Ausarbeitung des Plans gearbeitet. Brötel bezeichnete das Ergebnis als „eine runde Sache“. mb

