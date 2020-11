Wunschliste für Haushalt 2021 groß

Krumbach.Zur jüngsten öffentlichen Sitzung des Krumbacher Ortschaftsrats begrüßte Ortsvorsteher Michael Müller neben dem Gremium und Bürgermeister Thorsten Weber auch viele interessierte, im notwendigen Abstand sitzende Bürger.

Die Anfragen der Krumbacher zu Sitzungsbeginn betrafen die Straßenbeleuchtung, Risse in Straßendecken und den Rückschnitt von Hecken.

Neuer Bauplatzpreis

Nach Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, wo man sich unter anderem für den neuen Bauplatzpreis von 89,90 Euro/Quadratmeter aussprach, informierte der Ortsvorsteher über das stark durch die aktuelle Virussituation eingeschränkte Ortsgeschehen.

Einige Veranstaltungen konnten noch kurz vor dem „Lockdown“ im Frühjahr über die Bühne gehen. Er dankte insbesondere der Feuerwehr für ihren Einsatz rund um das neue Feuerwehrhaus und der Sanierung des alten Schulhauses. Sein Dank galt auch dem Bauhof der Gemeinde für die umfangreichen Pflegemaßnahmen an den Bäumen im Ort und für die Anlage eines Verbindungsweges im Bereich der Einsegnungshalle. Auch das Gebäude an der Minigolfanlage wurde mit einem neuen Dach versehen und die Heizung durch Deckenstrahlplatten erneuert.

Schließlich informierte er über den erfolgten Auftrag in Höhe von 101 484 Euro an die Firma Meny Bau in Mosbach, die in der Tallage einen neuen Rechen zur Verbesserung des Regenüberlaufes herstellen wird.

Groß war die Wunschliste für den neuen Haushalt des Jahres 2021. Gerade mit Blick auf die vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED verwies Bürgermeister Thorsten Weber auf den laufenden Förderantrag, der vorsieht, dass alle Straßenlampen in allen Ortsteile im kommenden Jahr umgerüstet werden sollen.

Weitere Maßnahmen waren Erneuerungen im Gehwegbereich, WLAN nach Fertigstellung der alten Schule im dortigen Bereich, eine E-Bike-Ladestation und Maßnahmen im Bereich der Kanalisation. Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um Überlegungen für die unmittelbar bevorstehende Verkehrsschau. Dort sollen unter anderem 30er-Zonen im Bereich der Nebenstraßen, die Versetzung des Ortsschildes von Limbach kommend weiter nach außen oder die Kreuzungen im Bereich der Wanderbahn thematisiert werden.

Unter dem Punkt „Anfragen aus der Bevölkerung“ wurde der Waldabstand hinter der Lärchenstraße behandelt.

Zum einen ging es um den Ankaufwunsch einer Teilfläche, worüber sich der Ortschaftsrat noch keine einheitliche Meinung bilden konnte. Zum anderen wurde Bedenken mit Blick auf die nahe an der Bebauung stehenden Bäume geäußert, die allerdings jährlich auf die Standfestigkeit überprüft und dokumentiert werden. Auch die Haftungsfrage im Falle eines umfallenden Baumes wurde thematisiert.

Mit Blick auf das Abkochgebot im Frühjahr konnte der Bürgermeister Entwarnung geben. Die mobile Behelfsanlage ist inzwischen abgebaut und Ende Oktober wird eine mobile Ultrafiltrationsanlage ihren Betrieb aufnehmen. Dann sollten Abkochgebote dauerhaft ausgeschlossen sein. Im Zuge der weiteren Umbauarbeiten soll die Anlage dann später fest im Gebäude verbaut werden.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt gab der Ortsvorsteher einen Überblick über den Stand der Renovierungsarbeiten an der alten Schule und dem Neubau des Feuerwehrhauses. Viele Arbeiten laufen derzeit noch parallel. Man hofft auf einen Abschluss noch in diesem Jahr.

Sechs Reservierungen

Beim folgenden Bericht zum Baugebiet „Kirchberg“ wies Michael Müller auf die bevorstehende Abnahme hin. Erfreulich ist, dass es bereits sechs Reservierungen gibt. Mit einem Bauplatzverkauf kann zu Beginn des Jahres 2021 gerechnet werden. „Die Vermessung ist beauftragt und muss dann aber auch noch im Grundbuch vollzogen werden“, so Thorsten Weber.

Weniger erfreulich sind die Aussichten bei der Erweiterung des Gewerbegebietes. Diese kann erst erfolgen, wenn auch der Regionalplan geändert ist. Bis ein Betrieb tatsächlich ansiedeln wird, können aus Sicht des Bürgermeisters noch viele Jahre vergehen.

Im nächsten Punkt gab Ortsvorsteher Müller Informationen zum aktuellen Sachstandsbericht in der letzten Gemeinderatssitzung im Bereich der Einrichtung zur Betreuung unter Dreijähriger. Thorsten Weber wies darauf hin, dass die Umsetzung jeder der in der Diskussion befindlichen Varianten einer adäquaten Gegenfinanzierung bedarf.

Im letzten Sitzungspunkt rief der Ortsvorsteher nochmals zu Spenden für die geplante Anschaffung einer Lautsprecheranlage für den Friedhof auf. Noch fehlen 1100 Euro. Spender können eine Spendenbescheinigung erhalten und die Spende dann auch steuerlich geltend machen.

Für die anstehende überörtliche Wanderwegebeschilderung wurden Vorschläge zu den Schilderstandpunkten gemacht. Der Bürgermeister übermittelte dem Gremium die Einladung des Campingplatzbesitzers zu einer gemeinsamen Begehung im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung.

Abschließend stellte Thorsten Weber nochmals die Bedeutung der Vorvermarktungsphase für den Breitbandausbau heraus und verwies auf die große Chance für die Gemeinde und den Landkreis, die so schnell nicht mehr kommen wird, würde man sie vorbeiziehen lassen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020