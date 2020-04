Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind die Wörter „Krankheit“ und „Gesundheit“ inzwischen fester Bestandteil des täglichen Wortschatzes. Die Kommunale Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises legt, wie der Name schon verrät, den Fokus – beginnend bei den Kleinsten unter uns – auf die Gesundheit und insbesondere auf präventive Maßnahmen. Mit einem Kreativwettbewerb ruft die Geschäftsstelle deshalb jetzt alle Altersgruppen dazu auf, sich an einer (Online-) Kampagne zu beteiligen. Da sich die Menschen gerade in der Zeit des Virus nichts mehr wünschen, als gesund zu bleiben, heißt die Kampagne auch genauso: „Bleib gesund!“

„Wir sollten diese besondere Zeit nutzen und nachhaltig davon profitieren. Ziel der Kampagne ist es, dass gegenwärtige Erkenntnisse und Bilder die Zukunft aller beeinflussen“, sagt Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle. Doch wie bleibt man gesund? In der aktuellen Situation ist das wichtigste Gebot, die Hygienevorschriften einzuhalten und soziale Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um sich selbst sowie andere zu schützen. Für Kinder und Jugendliche fällt somit sowohl der Schulbesuch als auch das Treffen mit Freunden weg. Eine sonderbare Zeit, die aber auch positiv genutzt werden kann, um sich auf den Körper zu fokussieren, sportlich aktiv zu sein, sich gesund zu ernähren, das Immunsystem zu stärken und schlechte Gewohnheiten abzulegen.

Die Kommunale Gesundheitskonferenz ist der Überzeugung, wer früh beginnt, für seine Gesundheit zu sorgen, legt die richtigen Grundsteine. Zu den maßgebenden Bausteinen gehören eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung sowie einen nur mäßigen und verantwortungsvollen Umgang mit Medien jeglicher Art.

Das Landratsamt sucht für die Kampagne entsprechend aussagekräftige Bilder mit Slogans und ruft die Bevölkerung auf, mitzumachen. Die Aufgabe ist simpel: Was ist gesund? Was ist ungesund? Die Bilder sollen auffallen und mit einem der Themen Ernährung, Bewegung oder Medienkonsum in Verbindung stehen. Egal ob auf Papier gemalt, digital erstellt oder als Fotografie festgehalten. Unter allen Einsendungen entscheidet eine Jury, welche Bilder in die Kampagne aufgenommen werden. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Gesendet werden können die Werke an Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Kommunale Gesundheitskonferenz, Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach oder per Mail an melanie.rudolf@neckar-odenwald-kreis.de mit dem Betreff „Bleib gesund!“, unter Angabe von Name, Alter und Anschrift beziehungsweise E-Mailadresse. Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise rund um das Thema „gesund bleiben“. Unterstützt wird die Kampagne durch die AOK Rhein-Neckar-Odenwald. Weitere Informationen auf der Homepage www.neckar-odenwald-kreis.de.

