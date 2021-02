„Wir müssen als CDU klare Kante zeigen“

Wahlkampf in Corona-Zeiten: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach am Montagabend in einer Videoschalte des CDU-Kreisverbands Neckar-Odenwald über die Leistungen seiner Partei in den zurückliegenden fünf Jahren sowie über zentrale Herausforderungen in der kommenden Legislaturperiode.