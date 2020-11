Wieder zwei Schulen betroffen

Neckar-Odenwald-Kreis.Zehn Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gestern im Vergleich zum Vortag. Am Wochenende erhielt das Amt Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach. Zudem wurde ein Schüler der Zentralgewerbeschule Buchen positiv getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne. Der Schulbetrieb wird an beiden Schulen fortgeführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit unverändert bei 103,1. Im Main-Tauber-Kreis wurden am Samstag 19 neue Fälle registriert. Keine Neuinfektionen gab es dort jedoch am Sonntag. Bei Fragen zu den Fällen und generell zu der Corona-Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter des Landratsamts unter den Telefonnummer 06261/84 3333 und 06281/5212-3333 zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind unter der Woche von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Alle Berichte und einen Live-Ticker zur Corona-Pandemie gibt es unter www.fnweb.de/corona

