Wieder vollständiges Angebot im Nahverkehr

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni wird der regionale Bahnverkehr in Baden-Württemberg wieder auf nahezu hundert Prozent hochgefahren. Das teilt das Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung mit. Damit steht nach den Pfingstferien den Pendlern sowie den Schülern, aber auch für den Ausflugsverkehr die volle Kapazität zur Verfügung. Auf einigen Strecken wird das Zugangebot erweitert.

Verkehrsminister Winfried Hermann sagte, dank der engagierten Arbeit tausender Mitarbeiter im Öffentlichen Nahverkehr im Land seien Busse und Bahnen auch während des Lockdowns zuverlässig gefahren. „Nach der sehr restriktiven Corona-Zeit haben wir jetzt die Weichen in Richtung einer neuen Normalität gestellt. Für eine Verkehrswende hin zu Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Städten leisten Busse und Bahnen einen nicht zu überschätzenden Beitrag.“ Innerhalb der vergangenen drei Monate hätten die Mitarbeiter der Eisenbahnunternehmen und von DB-Netz, des Verkehrsministeriums und der Nahverkehrsgesellschaft des Landes dreimal die Fahrpläne an die aktuelle Situation angepasst. „Dabei mussten tausende von Fahrplan-Daten abgestimmt, geändert und in die europäischen Datensysteme eingegeben werden. Eine hochkomplexe Aufgabe, Nachtarbeit inklusive.“ Zudem sei immer wieder auch zeitnah auf Vorschläge aus den Regionen reagiert und der Fahrplan oder die Zugkapazitäten kurzfristig angepasst.

„Mit Pünktlichkeitswerten über 90 Prozent hat der Öffentliche personennahverkehr während der letzten Wochen gezeigt, was möglich ist. Dank Masken- und Hygieneregeln sind Busse und Bahnen sichere und zuverlässige Transportmittel. Diese Zuverlässigkeit muss auch jetzt unter Realbedingungen weiter der Anspruch der Unternehmen sein“, fordert Minister Hermann. „Moderne Züge, höhere Taktung und damit ein gutes Angebot schafft mehr umweltfreundliche Mobilität im Land. Stress und Stau im täglichen Autoverkehr kann man sich sparen“

