Wenn Kinder fragen

Was antworten Eltern und Großeltern, Paten und Freunde, wenn ein Kind fragt: Hat Opa im Himmel Flügel? Bleibt Oma im Grab? Wo war ich, bevor Mama mich geboren hat?

Kinder stellen schon früh Fragen. Denn sie wollen die Welt verstehen, wollen ihren Platz in ihr finden. Sie lernen durch Neugier, durch Erfahrungen und durch Fragen. Sie haben ein Recht darauf, dass wir Erwachsenen sie begleiten, ihnen helfen die Welt zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden und schließlich die Welt auch mit zu gestalten. Sie haben ein Recht, auch religiöse Fragen zu stellen. Und es sind auffallend viele religiöse Fragen, die sie stellen – im Elternhaus, im Kindergarten, in der Schule und an vielen anderen Orten unserer Gesellschaft. Wer Religion aussparen möchte, tut sich selbst und vor allem den Kindern keinen Gefallen. Denn wir stoßen ständig an die Grenzen der wissenschaftlich definierten Welt, an die Grenzen dessen, was wir mit Verstand und wirtschaftlichem Sachverstand oder handwerklichem Geschick beantworten können. Warum gibt es Leid? Wohin kann ich mit meiner Schuld gehen? Bin ich als Mensch ein Zufallsprodukt oder ein genialer Gedanke Gottes? Hört Gott Gebete? Wenn unsere Kinder religiöse Fragen stellen: Wie antworten wir?

Ich beobachte in den vergangenen Jahren eine steigende Hilflosigkeit von Eltern, Erzieherinnen und Lehrern. Die Weitergabe des christlichen Glaubens an die nächste Generation ist nicht mehr selbstverständlich. Die Taufe der eigenen Kinder wird vermehrt nach hinten verschoben. Die Kinder sollen einmal selbst entscheiden. Das, was wir früher von unseren Eltern und Großeltern als praktischen Glauben vorgelebt bekamen, das Beten, das Feiern der christlichen Traditionen und Feiertage und das Besuchen der Gottesdienste, ist heute kaum noch erlebbar. Die Kinder sehen ihre Eltern selten oder gar nicht beten oder in die Kirche gehen. Und wenn die Erwachsenen keinen eigenen Glauben leben und sehr wahrscheinlich auch selten sich mit religiösen Fragen auseinandersetzen, was sollen sie dann den fragenden Kindern antworten?

Ich möchte Sie ermutigen: Wenn Kinder fragen, dann antworten Sie! Weichen Sie nicht aus. Suchen Sie das Gespräch über die spannenden Fragen des Lebens, die Fragen nach dem Sinn, nach dem Glück, der Ewigkeit und dem Heil und nach vielen anderen Dingen. Sehen Sie es als eine große Chance an, wenn Sie selbst herausgefordert werden, sich den Fragen des Glaubens stellen. Es lohnt sich. Und wenn Sie das Gefühl haben, an der einen oder anderen Stelle nicht weiterzukommen, dann suchen Sie das Gespräch mit anderen. Nicht nur Kinder haben Fragen – wir Erwachsene auch!

Rüdiger Krauth, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020