Weihnachtsmarkt in Schöntal

Schöntal.Der Schöntaler Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr im Klosterhof der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kloster Schöntal statt. Ein vielfältiges Angebot erwartet die Besucher. Das Besondere ist das Rahmenprogramm in den historischen Räumen mit verschiedenen Konzerten, Ausstellungen, Musikgruppen sowie einem Kinder- und Familienprogramm. Der Abt-Knittel-Keller im Bildungshaus, das Waldschulheim sowie die örtliche Gastronomie sind geöffnet. An beiden Tagen besucht um 17 Uhr der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. der Schöntaler Weihnachtsmarkt. Den Besuchern steht wieder ein kostenloser Buspendelverkehr aus allen Schöntaler Teilorten nach Kloster Schöntal zur Verfügung. Nähere Informationen unter www.schoental.de.

