Weihnachten steht auf der Kippe

Die Weihnachtswoche steht bevor, und die Kirchen im Neckar-Odenwald-Kreis müssen nach einer Entscheidung der Kirchenleitungen um ihre Gottesdienste bangen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht, wie man Gottesdienste an Weihnachten trotz der Einschränkungen feiern kann. In

...