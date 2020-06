Weg zu Direktvermarktern in der Umgebung

Neckar-Odenwald-Kreis.In der Ausgabe vom 22. Juni berichteten die Fränkischen Nachrichten über das gestiegene Interesse an Direktvermarktern während der Corona-Krise. Doch wie finde ich Direktvermarkter in der Umgebung? Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat hierzu im vergangenen Jahr das Online-Portal „Genussregion Neckar-Odenwald“ ins Leben gerufen, welches am 30. September freigeschalten wurde. Dort finden die Verbraucher alle Informationen zu den Direktvermarktern in ihrer Umgebung. Gefördert wird die Plattform vom Naturpark Neckartal-Odenwald. Den Förderantrag dazu hat Marion Schmidt-Kowalke gestellt, die das Portal entwickelt hat.

Momentan sind es 33 Mitglieder, die sich auf folgende Kategorien aufteilen: Direktvermarkter (inklusive Bäcker, Metzger und Mühlen), Höfe mit pädagogischem Angebot, sowie Betriebe, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten.

Verbraucher finden auf dem Online-Portal diese Rubriken: Betriebe, Produkte, Heimat schmecken (zum Beispiel Naturpark- / Bauern- und Wochenmärkte, Brunch auf dem Bauernhof, Schlemmerwochen, kulinarische Workshops, und so weiter), Natur erleben (Radtouren und Wandertouren), Verbraucherinformationen (Qualitätszeichen, Landesinitiativen und Organisationen im Bereich Ernährung), sowie Aktuelles (Rezept des Monats, Automatenverkäufe). Das Aktuelle wird immer neu eingestellt. mg

