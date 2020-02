Was geben wir Kindern mit?

Meine zwei Söhne sind jetzt erwachsen; beide jenseits des 18. Lebensjahres. Doch Mama und Papa brauchen sie beide immer noch. Vor Kurzem fragte mich einer unserer Jungs: „Sag mal, was war denn Euch bei uns wichtig?“ Ja, was war uns als Eltern wichtig? Dann erzählte ich von unseren Entscheidungen, so angreifbar sie waren und sind:

Dass wir ganz bewusst auf den TV-Konsum verzichtet haben; es gab in unserer Wohnung kein Fernseh - beziehungsweise Filmabspielgerät. Wir haben, so sagte ich, Euch beiden schon als Babys sehr viel vorgelesen oder schlicht und einfach Fantasiegeschichten erzählt, ja und Bücher: Vorlesebücher, Kinderbibel und als ihr lesen konntet: Bücher von Karl May, Astrid Lindgren, Kirsten Boje zum Beispiel, und Comics gab es auch. „Wir haben miteinander gesungen und waren viel draußen in den Wäldern, im Bärlauch und in den Pilzen. Wir haben Wert gelegt auf die Musikschule und den Sportverein. Ein Handy, damals noch nur eines zum Telefonieren, gab es erst ab der 6. Klasse, bezahlt von eurem eigenen Geburtstagsgeld. Wir haben mit Euch abends und vor dem Essen zu unserem Herrn Jesus Christus gebetet.“

„Ihr habt uns taufen lassen….“, unterbrach mich mein Sohn. „Ja, das war mir wichtig!“; „Weil Du Pfarrer bist?“, kam die Rückfrage. „Nein“, erwiderte ich. „Die Taufe ist für mich ein Sakrament, ein heiliges Zeichen Gottes. Nicht der Pfarrer tauft, sondern der Heilige Geist. Es ist die Zusage des ewigen Lebens für Dich, bevor Du als Baby überhaupt bewusst ja sagen kannst. Der lebendige Gott geht Dir voraus; auch Deiner Entscheidung für oder gegen ihn; und wenn Du als alter Mensch einmal dement werden solltest und Gott vergisst, so denkt Er an Dich. Er geht Deinem Glauben und Deiner Entscheidung voraus.“

„Weißt Du“, sagte ich, „Erziehung ist für mich Verantwortung, Verantwortung vor Gott.“ „Ist das Manipulation“, fragte er mich? „Nein“, sagte ich dann. „Egal welche Maßstäbe und Inhalte Du in der Erziehung setzt, Du wirst immer ein bestimmtes Denken, ein bestimmtes Welt- und Menschenbild sowie einen Wertekanon an Dein Kind weitergeben.“

Fragt sich nur, woher dieses kommt. Darüber muss ich als Mutter und/oder Vater nachdenken und nicht nur mir selbst Rechenschaft geben. Hier geht’s ja nicht um richtig oder falsch, sondern um ein bewusstes Nachdenken: Was geben wir in Worten sowie in unserem Tun und Lassen an unsere Kinder weiter? Dann verwies ich meinen Sohn auf das Wort des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, das er – schon todkrank – auf dem Kirchentag 2005 in Hamburg gesagt hat: „Wenn Menschen mich fragen, was sie denn weitergeben sollten, dann sage ich ihnen dies: Sagt euren Kindern, dass euer Leben verdankt ist dem Lebenswillen Gottes. Sagt ihnen, dass euer Mut geliehen war von der Zuversicht Gottes. Sagt ihnen, dass eure Verzweiflung geborgen war in der Gegenwart des Schöpfers. Sagt ihnen, dass wir auf den Schultern unserer Mütter und Väter stehen. Sagt ihnen, dass ohne Kenntnis unserer Geschichte und unserer Tradition eine menschliche Zukunft nicht gebaut werden kann. Sagt ihnen, dass wir ohne innere Heimat keine Reisen unternehmen können. Denn wer nirgendwo zu Hause ist, der kann auch keine Nachbarn haben. Und sagt ihnen zu guter Letzt, dass die stete Bereitschaft zum Aufbruch die einzige Form ist, die unsere Existenz zwischen Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt.“ Für mich war dieses Wort wie ein Vermächtnis. Ein halbes Jahr später, am 27. Januar 2006, ist Johannes Rau in Berlin gestorben.

Pfarrer Martin Schwarz, Schuldekan Evangelisches Schuldekanat Adelsheim-Boxberg und Mosbach

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020