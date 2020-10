Waldumbau unterstützt

Amorbach.Die Joachim & Susanne Schulz-Stiftung unterstützt mit ihrer Ferienaktion „Baumriesen und Zapfenzwerge“ den Wald, indem sie 100 Bäume pflanzen lässt. Wetterextreme treten in Folge von Klimaveränderungen verstärkt auf. Neben direkten Beeinträchtigungen für den Menschen, wie zum Beispiel die Zerstörung von Gebäuden, macht insbesondere den Fichten- und Kiefernmonokulturen, die mehr als die Hälfte der deutschen Wälder ausmachen, der Kampf gegen die Auswirkung immer mehr zu schaffen. Stürme, Starkregen, Trockenperioden und damit zusammenhängend vermehrt auftretende Schadinsektenaufkommen sind die größten Auslöser für die Waldschäden.

Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, ist der naturnahe Waldumbau hin zu stabilen Mischwäldern von großer Bedeutung. Mit ihrer Ferienaktion „Baumriesen und Zapfenzwerge“ rief die Joachim & Susanne Schulz Stiftung dazu auf, an der Smart Pfad Station „Wald erleben“ an der Burg Wildenberg, Zapfenzwerge für einen guten Zweck zu basteln. Aus selbst gesammelten Tannenzapfen, Früchten und Zweigen und ein paar Hilfsmitteln, die die Stiftung an der Station zur Verfügung gestellt hatte, durften bastelfreudige Gäste kreativ werden.

Nach Abschluss der Aktion hat die Stiftung eine beachtliche Teilnahme zu verzeichnen: 87 Zapfenzwerge haben sich während der achtwöchigen Laufzeit versammelt.

Die Stiftung rundete auf und spendete für diese großartige Beteiligung 500 Euro an den gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt, der mit Hilfe von Spenden Arbeitseinsätze für Freiwillige organisiert, um etwa standortheimische Bäume im naturnahen Waldumbau zu pflanzen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020