„Wahre Herkulesaufgaben“ sind derzeit im Schulalltag zu bewältigen

Neckar-Odenwald-Kreis.Bereits im Juni hatte Dr. Stefan Fulst-Blei MdL, der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, ein Positionspapier zum Thema „Das krisenfeste Klassenzimmer“ verfasst. Die SPD-Landtagskandidatin Dr. Dorothee Schlegel freute sich daher besonders, dass er der Einladung zur Videokonferenz „Das krisenfeste Klassenzimmer“ folgte.

Stefan Fulst-Blei beleuchtete, was bisher geschah oder auch versäumt worden sei. Zur Videokonferenz begrüßte Dorothee Schlegel neben dem Landespolitiker als Gesprächspartner auch den Gymnasiallehrer Jürgen Mellinger und zahlreiche Lehrkräfte, Elternvertreter, Eltern und an Bildung Interessierte.

Konzepte vermisst

Fünf Thesen standen im Mittelpunkt der Konferenz mit dem früheren Mannheimer Berufsschullehrer in der „Chaoswoche“, in der es auch um die (Nicht-)Verlängerung der Weihnachtsferien ging. Zu einen habe Fulst-Blei bereits im Frühsommer die Kultusministerin darauf aufmerksam gemacht, für das Schuljahr 2020/2021 klare Konzepte zu erarbeiten zu Präsenz-, Fern-, Wechsel- und Hybridunterricht, zu Stufenplänen, Lehrkräftefortbildung, Aussagen zu Kern-Lehrplänen, weitere Fördermöglichkeiten von Schülern, Anmietung zusätzlicher Räume. „Die Konzepte blieben aus“, so Fulst-Blei.

Zweitens sei die digitale Lernplattform Ella eine völlige Fehlsteuerung. „Wir starten wieder bei Null und haben zehn Millionen Euro und drei Jahre Zeit verloren“, kritisierte er. Nach und nach kämen Geräte an die Schulen. Aber die Breitbandverbindungen fehlten und der Umgang mit dem digitalen Lernen geschehe auch nicht von heute auf morgen.

Drittens schaffe das neue Programm auch Datenschutzprobleme. Die Verantwortung sei an die Schulen abgegeben worden, anstatt vom Ministerium aus eine einheitliche Regelung zu treffen. Die Pflege der Geräte und die Administration könnten Fachinformatiker übernehmen, die jedoch nur Halbjahresverträge erhalten. „Nun ist Winter – Lüften oder Luftfilter, das ist sowohl ein Kosten-, als auch ein Gesundheitsthema. Bayern investiert hier und Baden-Württemberg wartet“, so Fulst-Blei.

Ein viertes Problem seien die freitagabends angekündigten neuen Regelungen, die montags bereits umgesetzt werden sollen. Eine Entlastung für Lehrkräfte sei angebracht, ob durch die Einstellung von 1000 Lehrkräften, die da sind und für die auch das Geld da ist. In den Ferien waren es die Lehrkräfte, die Lernbrücken angeboten haben. Jetzt sei ein landesweites Nachhilfeprogramm angesagt, auch in Kooperation mit Volkshochschulen.

Und letztendlich: Mit Blick auf das Frühjahr, in dem wieder Abschlussprüfungen anstehen, erwartet Fulst-Blei Konzepte und nicht nur Versprechungen. Jürgen Mellinger dankte zu Beginn seines Berichts aus dem Schulalltag den Schulleitungen, die „wahre Herkulesaufgaben“ zu bewältigen hätten sowie den Lehrern, die motivierten und einen großen Durchhaltewillen zeigten.

W-Lan und Verlässlichkeit fehlen

Er lobt auch die Schüler, die bei all den Veränderungen mitziehen, mit Maske und Jacke im Unterricht zu sitzen. „Präsenzunterricht ist der beste Unterricht. Wir haben gute Hygienekonzepte und halten uns daran. Was fehlt, ist Verlässlichkeit und W-Lan.“

In der von Schlegel moderierten Diskussion wurde über mögliche Stoffreduzierung, fehlende Bewegungsangebote, über Abschlussklassen und neue Prüfungsformate, Lernplattformen und Wechselunterrichtsmodelle diskutiert. Sehr wichtig für die „Corona-Jahrgänge“ seien Schulsozialarbeiter und -psychologen als Begleiter für die Lehrkräfte, Schüler und Eltern. Denn es fehlten als Ausgleich zur Schule die Vereine, das gemeinsame Sporttraining oder Musizieren. Fulst-Blei betonte, im Schulausschuss stetig nachzuhaken und Vorschläge einzubringen, was Landtagskollege Georg Nelius, per Telefon an der Konferenz teilnehmend, ebenfalls zusagte.

Fulst-Blei versprach, sich um die in der Diskussion aufgekommenen Fragen zu kümmern und gerne ein weiteres Mal Rede und Antwort zu stehen. „Wir müssen gerade in der Bildungspolitik mit vielen Widersprüchen leben, aber wir müssen gute Schule auch immer vom Kind her denken“, so SPD-Politikerin Schlegel, die selbst jahrelang bildungspolitisch als Vertretungslehrerin an vielen Schulen unterrichtet hatte und zwei Jahre im Kultusministerium tätig war. In ihrem Schlussplädoyer dankte sie allen Teilnehmenden und insbesondere ihren beiden Gesprächspartnern.

