Vorträge online abrufbar

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Historikertag bildet üblicherweise einen festen heimatsgeschichtlichen Höhepunkt im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage. In diesem Jahr musste der Historikertag jedoch aufgrund der im Oktober stark angestiegenen Corona-Fallzahlen abgesagt werden.

Vorträge geplant

In der Sporthalle Winterhauch in Waldbrunn waren im Rahmen des Historikertags drei hochinteressante historische Vorträge geplant: Die Geschichte des Winterhauchs, insbesondere seine konfessionelle und wirtschaftliche Entwicklung, außerdem die Biografien des Erfinders Karl Freiherr von Drais, der als Forstbeamte einige Jahre in Waldkatzenbach lebte, sowie des aus Strümpfelbrunn stammenden ehemaligen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika Theodor Leutwein. Die Vorträge wurden inzwischen von den Referenten schriftlich ausgearbeitet.

Ab sofort werden die ausgearbeiteten Vorträge auf der Internetseite des Neckar-Odenwald-Kreises unter www.neckar-odenwald-kreis.de/historikertag sowie auf der Internetseite der Gemeinde Waldbrunn unter www.waldbrunn-odenwald.de veröffentlicht.

Folgende Vorträge stehen zum Abruf bereit: „Der Winterhauch im Blickfeld konfessioneller und wirtschaftlicher Fragen“ von Dr. Rüdiger Lenz, „Karl von Drais (1785-1851): Ein badischer Forstbeamter, Erfinder und Demokrat“ von Dr. Kristin Kube und „Theodor Leutwein – Leben und Wirken eines deutschen Kolonialpolitikers“ von Markus M. Wieland.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020