„Vorfreude darf sich bereits einstellen“

Mit der Vergabe von Aufträgen an die Architekten sowie an die Fachplaner durch den Kreistag geht das neue GTO seiner Realisierung entgegen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Architektenwettbewerb ist entschieden (die FN berichteten), der zuständige Ausschuss wurde informiert; nun hat auch der Kreistag am Montag in seiner Sitzung in Schwarzach die Planung für das neue GTO mit großer Zustimmung

...