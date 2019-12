Vor dem weiteren Abrutschen bewahren

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch in Aglasterhausen „Richtlinien zur Förderung der mobilen Jugendsozialarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis“ beschlossen.

Auf dieser Basis werden bereits ab 1. Januar für zunächst drei Jahre bis zu drei Vollzeitstellen für sogenannte Streetworker im Neckar-Odenwald-Kreis gefördert. Die notwendigen Mittel von maximal 33 000 Euro im Jahr werden noch in den Haushaltsentwurf 2020 aufgenommen. Alle Landkreiskommunen können profitieren, Hintergrund ist jedoch eine aktuelle Entwicklung im Raum Mosbach und Eberbach, so Informationen der Verwaltung.

„Berühmt-berüchtigte“ Gruppe

Im Stadtgebiet von Mosbach sei eine Gruppe von Jugendlichen in den letzten beiden Jahren sehr negativ aufgefallen, habe massiv gestört und diverse Straftaten mit einer „gefährlichen Tendenz zur Verfestigung krimineller Handlungen“ begangen.

Die Gruppe sei teilweise überhaupt nicht mehr zu erreichen und zu kontrollieren gewesen, habe aber trotzdem noch Zulauf erfahren und als „Marke“ unter den Jugendlichen eine „traurige Berühmtheit“ erlangt, so die Verwaltung.

Veränderungen im Verhalten der Gruppe hätten sich erst gezeigt, als der Kontrolldruck erhöht wurde, als Aufenthaltsverbote ausgesprochen, Anklagen erhoben und schließlich durch Verurteilungen tatsächlich Konsequenzen spürbar geworden seien. Dadurch sei die seitherige Allianz schwieriger Jugendlicher aus den Räumen Mosbach und Eberbach deutlich schwächer geworden und das Verhalten gegenüber der Polizei habe sich wieder spürbar respektvoller gestaltet.

Negative Entwicklung

Im Umfeld gebe es jedoch verschiedene weitere Gruppen, die sich ebenfalls negativ entwickelten. Bei diesen erscheine es aber noch möglich, positiv lenkend einzuwirken. In mehreren „Runden Tischen“ unter Beteiligung der Polizei, des Jugendamtes, der Staatsanwaltschaft und der Stadt Mosbach sei die Entwicklung eingehend erörtert worden. Dabei seien verschiedene Ansätze diskutiert worden, die präventiv helfen sollen, solche Eskalationen besser zu erkennen und das Abdriften ganzer Jugendgruppen in die Kriminalität zu vermeiden. Die Stadt und die Polizei hätten den Einsatz von mobiler Jugendsozialarbeit („Streetworking“) als dringend beschrieben und im Juli die Beauftragung eines Streetworkers durch den Neckar-Odenwald-Kreis und seinen Einsatz unter anderem in Mosbach beantragt.

Auch die Kreisanalyse des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) empfìehlt den Ausbau von Jugendsozialarbeit im Kreis, den dieser liege sowohl in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit als auch in der mobilen Jugendarbeit lim Ranking der Landkreise in Baden-Württemberg am unteren Ende.

Um den Problemen zu begegnen, schlug die Verwaltung vor, ergänzend zur Förderung des Landes (11 000 Euro pro Jahr und Vollzeitstelle) die mobile Jugendsozialarbeit durch einen eigenen Kreiszuschuss zu fördern und entsprechende Richtlinien zu erlassen.

Lebenssituation verbessern

Ziel der mobilen Jugendsozialarbeit ist es, die Lebenssituation besonders benachteiligter junger Menschen zu verbessern. Sie knüpft direkt an der Lebenswelt der Jugendlichen an und kann ohne weitere Voraussetzungen in Anspruch genommen werden. Sie begleitet Jugendliche im Lebensalltag und bewahrt sie durch die unterstützende Tätigkeit vor einem (weiteren) Abrutschen.

Besonders dann, wenn das Vertrauen in traditionelle Institutionen (Jugendhilfe, Schule, Polizei) verloren gegangen ist, kann mobile Jugendsozialarbeit neue Orientierung geben, um die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten wieder zu entdecken und zukunftsfähige Entwicklungen anzustoßen.

Unter anderem sollen individuelle Ressourcen der Jugendlichen erschlossen und die Alltagsbewältigung unterstützt werden. Die Cliquen sollen begleitet werden, mit dem Ziel, Lernprozesse, solidarisches Handeln und gegenseitige Unterstützung auszulösen. Außerdem sollen Wege aus Gewalt und aus riskantem Drogenkonsum aufgezeigt werden. Hilfe soll auch geleistet werden bei der Wohnsituation. Der Zugang zu Angeboten der Jugendhilfe soll vermittelt und soziale Netzwerke ausgebaut werden. Natürlich geht es auch um die Vermeidung von delinquentem Verhalten. sab

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019