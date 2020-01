Mosbach.Das Landratsamt/Fachdienst Landwirtschaft bietet in Kooperation mit dem NEsD (Netzwerk Einkommen schaffende Dienstleistungen/Landfrauen) eine Veranstaltung zum Thema „Event-Scheune – von der Idee zur Umsetzung“ an. Das Fortbildungsangebot richtet sich an Frauen, die im ländlich-touristischen Bereich tätig sind und mit dem Gedanken spielen eine „Event-Scheune“ als weiteres betriebliches Standbein zu planen. Inhalte sind unter anderem Best Practice Beispiele, Vorüberlegungen, wirtschaftliche Aspekte, Fördermöglichkeiten, rechtliche und bauliche Vorschriften.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. Januar, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Bildungshaus, Martin-Luther Straße 14, statt. Anmeldungen bis Montag, 27. Januar, per E-Mail an marion.schmidt-kowalke@neckar-odenwald-kreis.de oder per Telefon 06281/52121600.

