Volksbank Mosbach spendet 15 000 Euro

Mosbach.Die Volksbank Mosbach hat umgehend auf den Spendenaufruf der Neckar-Odenwald-Kliniken reagiert und als erste Institution einen Betrag von 15 000 Euro gespendet.

Per Videokonferenz bedankte sich Landrat Dr. Achim Brötel bei den beiden Vorständen Holger Engelhardt und Marco Garcia für die großzügige Unterstützung. „Gerade in der jetzigen Situation zeigt sich, wie wichtig eine schnelle und flächendeckende medizinische Versorgung in unserer Region ist. Hier wollen wir unterstützen und haben sofort reagiert“ so Engelhardt. Bereits vor Veröffentlichung der Spendenaktion haben die beiden Vorstände die finanzielle Hilfe für die Neckar-Odenwald-Kliniken beschlossen. „Die Solidarität für die Menschen der Region ist, war und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben unserer Genossenschaftsbank. Hierzu gehört das Spendenmanagement genauso wie auch die Hilfe in finanziellen Notlagen unserer Kunden“ ergänzt Garcia.

Die beiden Vorstände wollen hier auch mit gutem Beispiel vorangehen und andere motivieren, trotz der schwierigen Lage es der Volksbank Mosbach gleich zu tun, und die Region mit einer Spende unterstützen. Sie berichteten dem Landrat von dem gesonderten Spendentopf, mit dem die Bank auch mit kleineren Beträgen Vereine und gemeinnützige Institutionen in der jetzigen Krisensituation ganz unbürokratisch unterstützen kann.

„Neben dieser Großspende wollen wir zusätzlich mit möglichst vielen kleineren Spendenbeträgen helfen. Die Volksbank Mosbach hat gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg ein Soforthilfe-Projekt speziell für Vereine und gemeinnützige Institutionen ins Leben gerufen“, berichtete Holger Engelhardt.

Aber auch insgesamt ist der Landrat begeistert über die große Resonanz in der Bevölkerung. 191 Spender aus der Region haben eine Spendensumme in Höhe von aktuell 50 777,22 Euro auf die Beine gestellt. Bislang liegt die Spendenhöhe bei den privaten Spendern im Schnitt bei etwa 150 Euro. Auch einige Unternehmen haben sich dazu entschlossen, die Spendenaktion des Kreises mit einer großzügigen Zuwendung zu unterstützen.

Landrat Dr. Achim Brötel stellt mit Blick auf den derzeitigen Spendenerfolg fest: „Der Betrag veranschaulicht, dass der Bevölkerung der Erhalt der Neckar-Odenwald-Kliniken am Herzen liegt. Ich danke allen Wohltätern ausdrücklich für die hervorragende Unterstützung. Wenn die Corona-Pandemie uns eines ganz deutlich zeigt, dann doch, dass eine dezentrale und flächendeckende Struktur von Krankenhäusern gerade auch im ländlichen Raum schlichtweg unverzichtbar ist. Aus diesem Grund ruft Dr. Brötel weiter dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Überweisungen unter Angabe des Verwendungszwecks „Spende für NOK-Kliniken“ auf das Konto des Neckar-Odenwald-Kreises, Kreiskasse, bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN DE 74 67450048 0004 3882 11 sind weiter möglich.

