Virtueller Informationstag

Mosbach.Ein virtueller Studieninformationstag an der Dualen Hochschule (DHBW) Mosbach und Bad Mergentheim findet am Mittwoch, 18. November, statt. Zwischen 9 und 13 Uhr können sich Schüler unter dem Motto „Informieren. Orientieren. Entscheiden.“ online über die Hochschule, das duale Studium und die Studienangebote an beiden Standorten der DHBW informieren. Um 9 Uhr informiert die DHBW Mosbach in ihrem Forum über das duale Studium und den dualen Master, über mögliche Auslandsaufenthalte, wie die Wohnungssuche abläuft und vieles mehr. Ab 10 Uhr informieren die Studiengangsleitungen über die Inhalte des jeweiligen Studiengangs und erläutern, welche Voraussetzungen Studieninteressierte mitbringen sollten. Zudem beantworten sie Fragen rund um das duale Studium und erklären, wie die Theoriephase abläuft. Das Programm zum Informationstag gibt es unter www.mosbach.dhbw.de/studieninfotag im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.11.2020