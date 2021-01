Virtueller Infoabend

Buchen.Den ersten virtuellen Informationsabend für werdende Eltern in diesem Jahr veranstalten die Neckar-Odenwald-Kliniken am Dienstag, 26. Januar, um 18 Uhr.

Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, wird zusammen mit Hebamme Ramona Throm über die Geburtshilfe am Standort Buchen informieren. In der 60-minütigen Veranstaltung sprechen die beiden Experten über die Geburtsmöglichkeiten an den Neckar-Odenwald-Kliniken, zeigen die Räumlichkeiten und sprechen über alle Themen, die vor, während und nach der Geburt wichtig sind. Dazu gehören auch Schmerztherapie, Stillbegleitung und die Versorgung von Babys.

Darüber hinaus werfen Munz und Throm mit den Teilnehmern einen Blick in die Familienzimmer und stellen das Programm der Elternschule vor. Selbstverständlich gibt es auch Raum für alle anderen Fragen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, der bevorstehenden Geburt und der Nachversorgung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021