Vier Fälle mit Mutation

Neckar-Odenwald-Kreis.23 neue Fälle, darunter vier mit der britischen Sars-CoV-2-Variante, meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstagnachmittag. Eine Neuinfektion trat im Pflegeheim Sonnengarten in Buchen auf und fünf in der Johannes-Diakonie Mosbach.

Derzeit gibt es 215 aktive Fälle im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 78,7. Vor einer Woche lag sie noch bei 97,5.

