Vertrag zum „Nichtrauchen“

Neckar-Odenwald-Kreis.„Sechs Monate rauchfrei sein“, dazu verpflichteten sich im November des vergangenen Jahres 16 Schulklassen verschiedener Schularten aus Adelsheim, Haßmersheim, Mosbach, Osterburken und Walldürn. Die Schüler nahmen sich per Vertrag vor, im Wettbewerbszeitraum von November bis April nicht zu rauchen, also nicht nur auf Zigaretten, sondern auch auf E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und jede weitere Form von Nikotin zu verzichten.

Die Voraussetzung war, dass sich mindestens 90 Prozent der Schüler einer Klasse bewusst für die Teilnahme an dem Wettbewerb „Be smart don’t start“ entscheiden, welcher in diesem Schuljahr bereits zum 23. Mal stattfand.

Rauchfrei geblieben

Inzwischen stehen die Ergebnisse für den Neckar-Odenwald-Kreis fest: 13 Schulklassen haben es nach Auswertung durch das Landesgesundheitsamt geschafft, rauchfrei zu bleiben. Als Anerkennung für diese Leistung war ursprünglich eine Abschlussveranstaltung für Ende Juli geplant, zu der die Suchtkoordinatorin Angelika Bronner-Blatz ins Foyer des Landratsamtes ein-geladen hätte. „Der aktuellen Situation geschuldet mussten wir in diesem Jahr leider auf die Abschlussveranstaltung verzichten“, bedauert die Suchtkoordinatorin.

Erfolgsquote bei 76,47 Prozent

Erfreulicherweise wurde doch noch ein Weg gefunden, den Schülern ihre Preise zu überreichen. So wurde am Dienstagvormittag zusammen mit der AOK als Kooperationspartnerin, vertreten durch Susanne Engelhardt, der Hauptpreis in Höhe von 200 Euro unter den erfolgreichen Klassen ausgelost.

Als Glücksfee fungierte Claudia Gerathewohl vom Ehrenamtszentrum des Neckar-Odenwald-Kreises. Das Los fiel auf die Klassengemeinschaft 7, 8 und 9a der Hardbergschule Mosbach – SBBZ Lernen. Alle anderen Schulklassen erhalten einen Geldpreis in Höhe von 50 Euro.

Die Erfolgsquote im Neckar-Odenwald-Kreis liegt in diesem Schuljahr bei 76,47 Prozent. Das sind gut fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. „Rauchen und die damit einhergehenden gesundheitlichen Folgen bleiben aber auf jeden Fall weiterhin ein wichtiges Thema für uns“, so die Suchtkoordinatorin.

