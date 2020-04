Verschobene Operationen rücken in den Blick

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Aufsichtsrat der Neckar-Odenwald-Kliniken hat am Donnerstag getagt und auch dort bestimmte die Corona-Pandemie die Tagesordnung.

„In wirtschaftlicher Hinsicht haben die Neckar-Odenwald-Kliniken den Monat März mit einem Verlust von knapp 926 000 Euro abgeschlossen“, so Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, auf FN-Anfrage. Damit werde die interne Zielmarke zwar deutlich verfehlt, angesichts der extrem schwierigen äußeren Rahmenbedingungen sei das aber doch ein noch mehr als beachtliches Ergebnis, das zeige, „dass das gesamte Team nahtlos vom Normalbetrieb in den Krisenmodus umgeschaltet und kontinuierlich eine durchweg exzellente Arbeit geleistet hat“. Für die Zielerreichung 2020 (maximal 7,7 Millionen Euro Verlust) liege man damit zwar nicht mehr ganz im Plan, aber durchaus immer noch auf Kurs.

Planungen bestätigt

„Wie viele andere Krankenhäuser in ganz Deutschland bereiten sich auch die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen darauf vor, ab dem 4. Mai schrittweise wieder in den Klinikalltag zurückzukehren. Das betrifft insbesondere planbare Operationen und Eingriffe, die seit Mitte März alle verschoben worden waren, um dadurch weitere Kapazitäten für potentielle Covid-19-Patienten zu schaffen“, erklärte der Pressesprecher auf FN-Anfrage. Geschäftsführer Frank Hehn und der Ärztliche Direktor, Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, hätten bestätigt, dass es hausintern entsprechende Planungen gebe. Es könne aber nur eine Rückkehr in kleinen und vor allem verantwortbaren Schritten sein, da die Pandemie noch längst nicht überwunden sei. Deshalb müssten auch weiterhin in ausreichendem Umfang Intensivkapazitäten und Beatmungsplätze für mögliche Covid-19-Patienten freigehalten werden.

Weiter steigende Fallzahlen

„Dieser Kurs wird auch vom Aufsichtsrat der Neckar-Odenwald-Kliniken ausdrücklich so mitgetragen“, unterstrich Egenberger. Der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Dr. Achim Brötel hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das Infektionsgeschehen im Neckar-Odenwald-Kreis nach wie vor durch steigende Fallzahlen geprägt sei. Es sei zwar richtig, schrittweise wieder zur klinischen Normalität zurückzukehren. Andererseits dürfe man aber unter gar keinen Umständen etwas überstürzen, sondern müsse auch da in der „Gemeinschaft der Umsichtigen“ bleiben. Das gelte erst recht vor dem Hintergrund, dass alte und hochaltrige Patienten auch künftig in ganz besonderer Weise schutzbedürftig seien. Da der Neckar-Odenwald-Kreis eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Pflegeplätzen aufweise, dürfe man diesen Faktor unter gar keinen Umständen außer Acht lassen. borg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020