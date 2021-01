Verpuffung im Kamin verletzt Hausbewohner

Aglasterhausen.Eine Verpuffung im Kamin war die Ursache für einen Brand am Mittwochabend in der Bürgermeister-Kissel-Straße in Aglasterhausen. Laut Polizei kam es aus bislang unbekannter Ursache bei der Benutzung des Kamins zu einer Verpuffung, weshalb das darin brennende Feuer außer Kontrolle geriet und die Feuerwehr anrücken musste. Diese brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohner des Hauses wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Durch den Brand entstand kein Sachschaden.

