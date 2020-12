Neckar-Odenwald-Kreis.„Hauptsache Odenwald!“, das neue Rezeptbuch des Neckar-Odenwald-Kreises, geht in die zweite Auflage.

Das im Oktober durch Landrat Dr. Achim Brötel vorgestellte Buch entwickelte sich zu einem wahren Verkaufsschlager in der Vorweihnachtszeit und musste bereits nach nur sechs Wochen nachgedruckt werden.

2000 Exemplare verkauft

Connie Dick vom Landratsamt kommt kaum nach, die Bestellungen abzuwickeln. „Die ersten 2000 Exemplare wurden uns förmlich aus der Hand gerissen. Wir haben schon wieder über 350 Vorbestellungen für die zweite Auflage“, freut sie sich. Die Druckerei Laub reagierte schnell und übergab am Freitagmorgen weitere 2000 Exemplare für den Verkauf. Dass das neue Buch ein Bestseller werden würde, hatte der Landrat bereits bei der Buchvorstellung im Oktober im Gespür.

„Das Vorgängerbuch „Hauptsache Grünkern!“ erfreut sich nach drei Jahren immer noch ungebremst hoher Nachfrage. So lag es auf der Hand, dass auch „Hauptsache Odenwald!“ ein voller Erfolg werden würde“, so das Kalkül des Landrats. „Nicht zuletzt die hohe Qualität des Buchs und die wirklich hervorragenden Rezepte laden gerade in Zeiten der Pandemie und des Lockdowns dazu ein, sich wieder einmal auf das Wesentliche zu besinnen“, meint Brötel. Lebensqualität bestehe eben auch darin, täglich frisch zu kochen und regionale ge-sunde Kost auf den Tisch zu bringen. Das Rezeptbuch biete hierzu eine Fülle an Möglichkeiten.

Die Mitarbeiter der Bio-Musterregion und des Landwirtschaftsamts wählten die Rezepte, die von der Bevölkerung eingereicht wurden, sorgfältig nach den regionalen Kriterien aus. „Nachhaltiger kann ein Rezeptbuch gar nicht sein, wenn für den Einkauf der Rezepte alles vor Ort zu haben ist und nicht über lange Wege transportiert werden muss“, so der Landrat.

Dass das Buch trotz Lockdown weiter verkauft werden kann, ist den örtlichen Buchhändlern zu verdanken. Viele haben sich mit der Situation arrangiert und einen Bestell- und Lieferservice eingerichtet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020