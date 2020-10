Verfolgerduell in Seckach

In der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen der Tischtennisherren sind für den Spieltag am Wochenende vier Begegnungen angesetzt. Spitzenreiter ETSV Lauda scheint bei der Spvgg. Hainstadt II ungefährdet, in einem Verfolgerduell treffen SV Seckach und SV Niklashausen II aufeinander. Zwei Teams aus dem momentanen Mittelfeld agieren bei der SG Dörlesberg/Nassig, wo der TSV Oberwittstadt antritt. Tabellenende gegen Mittelfeld heißt es bei ETSV Lauda II gegen TV Hardheim.

Spvgg. Hainstadt II – ETSV Lauda (Freitag, 20 Uhr). Tabellenschlusslicht gegen Tabellenführer – so lautet der Rahmen für die Partie Spvgg. Hainstadt II (0:8) gegen ETSV Lauda (6:0). Damit sind die ETSV-Spieler natürlich Favorit und wollen ihre Position ganz vorne weiter festigen. Für die Hainstadter gilt, sich möglichst gut aus der sportlichen Affäre zu ziehen.

SV Seckach – SV Niklashausen II (Samstag, 18 Uhr). Zwei Mannschaften mit positivem Punktekonto treffen beim Spiel SV Seckach (6:2) gegen SV Niklashausen II (4:2) aufeinander. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel. Der Sieger kann sich in der Spitzengruppe festsetzen, das unterlegene Team tendiert in Richtung vorderes Mittelfeld. Ein Favorit ist vorab nicht auszumachen.

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Oberwittstadt (Samstag, 18.30 Uhr). Einen interessanten Verlauf verspricht das Spiel der Tabellennachbarn zwischen der SG Dörlesberg/Nassig (4:4) und dem TSV Oberwittstadt (4:2). Vom Punktestand her stehen die Gäste derzeit besser da, die Gastgeber indes trumpften zuletzt stark auf. Die Q-TTR-Werte sprechen für die SG.

ETSV Lauda II – TV Hardheim (Samstag, 18.30 Uhr). Der ETSV Lauda II (0:8) punktete bisher noch nicht, der TV Hardheim (4:4) weist ein ausgeglichenes Zählerkonto auf. Für die Gastgeber wird es schwer, sich in Sachen Habenseite zu verbessern, denn die Gäste sind auch von der Papierform her favorisiert.

