Vereinsinterne Geflügelschau als Ersatz für ausgefallene Veranstaltungen geplant

Elztal.Wie fast bei allen Vereinen und Organisationen, so schränken die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die Aktivitäten bei den Kleintierzüchtern der „Elzbachperle“ erheblich ein. Sowohl die Traditionsveranstaltungen wie Lokal- und Jungtierschau im heimischen Züchterheim am „Krähenwald“ als auch die erfolgreichen Mitwirkungen bei überregionalen Schauen fallen zumindest für dieses Jahr der Pandemie zum Opfer. So die Mitteilung des Vorsitzenden Herbert Sander zu Beginn der Jahreshauptversammlung mit reduzierter Tagesordnung im vereinseigenen Züchterheim und im Beisein zahlreicher Mitglieder.

Positive Rückmeldungen

Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes galt ein Dank des Vorsitzenden allen, die sich für die Interessen des Vereins und der Kleintierzucht eingesetzt hatten, der Gemeinde Elztal für ihre Vereinsförderung und der örtlichen Gemeinschaft für das harmonische Miteinander. Der rege Besuch der Bevölkerung bei den vereinseigenen Kleintierschauen dokumentiere dies eindrucksvoll.

Nach dem Gedenken an die im Berichtszeitraum verstorbenen Mitglieder erinnerte Herbert Sander an die Jungtierschau und die Lokalschau, in deren Verlauf die Vereinsmeister ermittelt wurden.

In der Sparte Großgeflügel mit gleichzeitiger Vergabe des Franz-Winzor-Gedächtnispokals sicherte sich Mike Gollner den Titel, gefolgt von Florian Höck. Bei den Zwerghühnern und Tauben siegte Thomas Baier vor Tobias Schulz.

Den ersten Platz in der Sparte Kaninchen sicherte sich André Bender, gefolgt von Willi Bender. André Bender erhielt zudem noch den Helmut-Seeber-Gedächtnispreis.

Sparsames Handeln

Dank der umsichtigen Organisation und eindrucksvoller Dekoration beider Schauen durch den stellvertretenden Vorsitzenden Mike Gollner fiel das Lob durch die Teilnehmer und durch die zahlreichen Besucher besonders positiv aus.

Dank einer sparsame Ausgabenpriorität des Vereins berichtete im Anschluss Kassenwart Thomas Baier trotz fehlender Einnahmen infolge von Corona über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Da die Kassenprüfer Sigrid Höck und André Bender keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten auf Antrag des Ehrenvorsitzenden Otto Burkowski die Mitglieder als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit dem Vorstand einstimmig Entlastung. Anschließend oblag es dem Vorsitzenden Herbert Sander, einige Mitglieder auszuzeichnen. So erhielt Willi Bender für seine 40-jährige Mitgliedschaft mit den ehrenamtlichen Tätigkeiten als Tätowiermeister und Zuchtwart in der Kaninchenzucht die Ehrenurkunde mit goldener Vereinsehrennadel. Seit 20 Jahren ist Tobias Schulz engagiertes Mitglied in der „Elzbachperle“ und ist für die Technik in der Züchterhalle verantwortlich. Hierfür erhielt er die Ehrenurkunde und die silberne Vereinsehrennadel. Ebenfalls mit der silbernen Vereinsehrennadel ausgezeichnet wurde Ludwig Schmidt. Er trat bereits 1964 dem Verein bei und gilt seitdem als passionierter Kaninchenzüchter.

Zum Abschluss der Versammlung gab Herbert Sander noch bekannt, dass anstelle der nicht stattfindenden Schauen im Herbst eine vereinsinterne Geflügelschau stattfindet. Und im nächsten Jahr stehen die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Vereinsbestehen an. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020