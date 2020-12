Unterstützung für die Helfer-vor-Ort-Gruppe

Buchen/Mudau.Seit über 105 Jahren leistet der DRK-Ortsverein Buchen ehrenamtliche Nothilfe in Buchen und den Stadtteilen. Neben den Blutspendeaktionen und Sanitätsdiensten für Veranstaltungen stellt der Verein auch Helfer-vor-Ort-Gruppen zur Verfügung. Dabei sind Ehrenamtliche rund um die Uhr verfügbar und können bei Notfalleinsätzen wie Verkehrsunfällen und Bränden alarmiert werden. Bis zum Eintreffen des Regel-Rettungsdienstes überbrücken die Helfer-vor-Ort die Zeit, indem sie wertvolle Erste Hilfe leisten und so Leben retten können. Nach der Fusion des DRK-Ortsvereins Buchen mit dem Ortsverein Mudau wird nun die Helfer-vor-Ort-Gruppe Mudau ausgebaut. Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald konnte bereits ein neues Einsatzfahrzeug inklusive Ausrüstung beschafft werden. Im Hof des DRK-Kreisverbandes in Buchen übergab der Vorstandsvorsitzende der Stiftergemeinschaft, Sparkassendirektor Michael Krähmer, dieser Tage symbolisch den Spendencheck in Höhe von 2500 Euro an den Präsidenten des DRK-Kreisverbands Buchen, Bürgermeister Roland Burger. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Buchen, Kurt Böhrer, und Bereitschaftsleiter Steffen Horvath bedankten sich für die großzügige Unterstützung. Bild: DRK

