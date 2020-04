Unterrichtsende unter Tränen verkündet

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Burghardt-Gymnasium Buchen wird in diesem Jahr 175 Jahre alt. Das 100-jährige Bestehen ging 1945 in den Wirren des Kriegsendes unter. Es gab nichts zu feiern. Schon zu Beginn des Krieges wurde der Schulbetrieb aufgrund der Einberufung von Lehrern immer wieder empfindlich gestört. Ab 1942 wurden auch vermehrt Schüler einberufen. In den Kriegsjahren wurden Schüler regelmäßig zu Ernteeinsätzen und zum Kräutersammeln eingesetzt.

Pandemiebedingt geschlossen

Von November 1942 bis Frühjahr 1943 war das Burghardt-Gymnasium, das zu dieser Zeit Odenwaldschule hieß, aufgrund der Typhusepidemie sogar ganz geschlossen. Das Schulgebäude, welches heute die Meister-Eckehart-Schule beherbergt, diente ein halbes Jahr als Lazarett. Den Abiturprüfungen im Frühjahr 1944 unterzogen sich nur noch zwei Schülerinnen. Einige Kinder und Jugendliche waren in der Kriegszeit phasenweise als Gastschüler am Gymnasium, so auch Professor Dr. Alexander Hollerbach.

Der emeritierte Professor am Institut für Öffentliches Recht der Universität Freiburg im Breisgau und Träger des Bundesverdienstkreuzes stellte im Zug der Jubiläumsvorbereitungen Jochen Schwab, Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums, einen Text zur Verfügung. Darin schildert er den letzten Schultag am 26. März 1945 in seinen eigenen Worten, kurz bevor die Amerikaner in der Region einrückten:

„26. März 1945, Montag in der Karwoche. In der Frühe waren nur wenige Leute auf dem Bahnhof in Hardheim, darunter ein paar ,Fahrschüler’ mit ihren Fahrrädern. Seit einiger Zeit war nämlich der Fahrplan so ausgedünnt, dass – auch wegen der von Tieffliegern ausgehenden Gefahren – Züge nur morgens und abends gingen, wir also am Mittag nach Schulschluss mit dem Fahrrad nach Hause fuhren. ,Aber was wollt ihr denn noch? Bleibt doch daheim! Die Amerikaner sind doch am Wochenende weit vorgerückt und sind schon bald hier’, redete der Zugschaffner auf uns ein.

Aber wir ließen uns – aus Pflichtbewusstsein? – nicht davon abbringen, wie üblich samt Fahrrad den Zug zu besteigen. Mit dem Anschluss in Walldürn hat es geklappt. Rechtzeitig waren wir in Buchen zur Stelle. Auf dem Stundenplan der Untertertia (nach heutiger Zählung also der achten Klasse) stand Biologie. Unser Lehrer war Herr Sachs, eine markante Lehrerpersönlichkeit. Unter uns Schülern waren die Reihen schon erheblich gelichtet, weil etliche unter dem Eindruck der Nachrichten und Meldungen zu Hause geblieben waren.

Die Front rückt näher

War es noch am Ende der Stunde oder nach der kleinen Pause am Beginn der nächsten? Dr. Baumgart, der Direktor, kam ins Klassenzimmer und forderte eindringlich auf, uns so schnell wie möglich nach Hause zu begeben. In Anbetracht der Lage an der Front, die immer näher rücke, könne er es nicht mehr verantworten, dass weiterhin Unterricht stattfinde. Er hatte Tränen in den Augen.

Dies war, als der Krieg seinem Ende zuging, mein letzter Schultag in Buchen, genauer: die letzte Schulstunde. Ich kam unbehelligt mit dem Fahrrad nach Hardheim zurück, wenngleich auf den Straßen relativ viel Verkehr war. Geordneter oder meist eher ungeordneter Rückzug von Truppen machte sich spürbar. Es dauerte noch ein paar Tage, bis dann die ,Wende’ perfekt wurde. Am 30. März, am Abend des Karfreitags, nahmen amerikanische Panzertruppen von Hardheim Besitz.

Unter den Erlebnissen der Schulzeit haben sich mir die geschilderten Geschehnisse besonders tief eingeprägt. Das hängt auch damit zusammen, dass sie in einen größeren Zusammenhang gehören, der durch eine Ausnahmesituation gekennzeichnet war. Ich war nämlich kein sozusagen autochthoner Schüler der Odenwaldschule Buchen, hatte dort aber seit Anfang Oktober 1944 gastfreundliche Aufnahme gefunden. Unsere Familie war am 10. September 1944 in Gaggenau ausgebombt worden und hatte danach in Hardheim bei Verwandten Zuflucht gefunden. Von da an war ich ,Fahrschüler’ wie andere aus der Umgebung von Buchen. Darunter waren etliche mit ähnlichem kriegsbedingtem Hintergrund, vor allem aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet.

Nicht zum ersten Mal ein Gast

Es war für mich persönlich übrigens nicht das erste Mal, dass ich in der Kriegszeit nicht in die angestammte Schule gehen konnte, sondern darauf angewiesen war, als Gast aufgenommen zu werden. So geschah es schon sogleich am Beginn des Krieges. Wir waren noch, wie üblich, in Hardheim in Ferien, als der Krieg ausbrach. Es gab Befürchtungen, dass es in der Rheinebene zu kriegerischen Konflikten mit Frankreich kommen könnte. Hardheim war demgegenüber weniger gefährdet. Und so blieben unsere Mutter und wir vier Kinder in Hardheim mit der Folge, dass ich im Herbst-Tertia 1939 die dritte Klasse der Grundschule in Hardheim besuchte, bis dann zum Jahreswechsel 1939/40 dieser Zustand sein Ende fand und wir wieder nach Gaggenau zurückkehrten. Vor diesem Hintergrund war der Herbst 1944 quasi eine Neuauflage.

Sechs Monate Untertertia in Buchen von Anfang Oktober 1944 bis Ende März 1945: Außer den Namen Baumgart und Sachs wüsste ich aus dem Lehrerkollegium keinen Namen mehr zu nennen. Aber ich meine, wir hätten in Deutsch, Englisch, Latein, Geschichte, Mathematik und Biologie einen durchaus gediegenen Unterricht genossen. Ich meine auch, wir seien von ideologischer Indoktrination verschont geblieben. Übrigens: Weder in Hardheim noch in Buchen hat man sich um mich als „Pimpf“ gekümmert. Jungvolk oder HJ – das war für mich also schon seit Herbst 1944 kein Thema mehr. Wenn ich nach spezifischen Buchener Reminiszenzen suche, so fällt mir spontan der Vers ,septem Noras dormire satis iuvenique senique’ ein, der sich mir aus dem Latein-Unterricht eingeprägt hat. Auch von der Existenz des Codex Laureshamensis habe ich, wohl von einem Geschichtslehrer, zum ersten Mal gehört. Dank der Aufbewahrung eines Heftes sind dokumentarisch noch belegt ein Klassenaufsatz vom 5. Dezember 1944 namens ,Ein 3.000 Meter Lauf. Ein Erlebnis’ und ein Hausaufsatz vom 2. März 1945: ,Ich überhole mein Fahrrad’. Dieser letztere Aufsatz ist deshalb bemerkenswert, weil ich das Thema mit einem zumindest für jene Zeit nicht alltäglichen Erlebnis in Verbindung brachte, nämlich einer Fahrrad-Tour von Gaggenau ins okkupierte Elsaß nach Sesenheim mit seinem Goethe-Museum.

Ein Themenbereich, in dem der oft berufene ,Weltanschauungskampf’ eine Rolle spielte, war der Religionsunterricht. Offiziell seit einem Erlass vom April 1940 wurde er schrittweise zurückgedrängt und als ordentliches Lehrfach auf den Aussterbeetat gesetzt. Wir hatten noch Religionsunterricht, aber nicht mehr in den Räumen der Schule und im Rahmen des offiziellen Stundenplans, sondern in der Kirche. Ja ich meine mich zu erinnern, dass wir Fahrschüler gelegentlich im Kinderheim Walldürn, das in der Nähe des Bahnhofs lag, unterrichtet wurden. Sicher bin ich, aus dem Munde des damaligen Buchener Pfarrers – er ist mir als älterer Herr in Erinnerung –- mit besonderem Nachdruck ein Zitat aus der Heiligen Schrift gehört zu haben, das mir wie zu einem Leitstern oder Orientierungspunkt geworden ist: ,Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten’ (Joh. 4,24).

So bleiben in der Erinnerung Mosaiksteine oder ein Kaleidoskop. Ein halbes Jahr Schule in Buchen gehört zu meiner Biografie. In einem Punkt ist es mehr als eine Episode geblieben. In jener Zeit wurde nämlich der Grund für eine Freundschaft gelegt, die über die Jahre hin gewachsen ist und sich bis heute auch für beide Familien bewährt hat: Zu den damaligen Mitschülern gehörte Josef Becker aus Mudau. Er hat sich nach dem Studium in Freiburg, Heidelberg, Paris und Erlangen als Historiker einen Namen gemacht und sich besonders als Präsident der Universität Augsburg große Verdienste erworben.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020