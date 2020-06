Unternehmen half schnell und unbürokratisch

Im Rahmen der Aktion „Helping Hands“ unterstützt der Chemiekonzern BASF durch eine Spende von Desinfektionsmitteln auch den Neckar-Odenwald-Kreis.

Neckar-Odenwald-Kreis. In einem Pressetermin in Mosbach sagten Landrat Dr. Achim Brötel und Vertreter der Rettungsdienste „Danke“ für rund 400 Liter Desinfektionsmittel im Wert von rund 4000 Euro. Gleichzeitig dankte Landrat Dr. Achim Brötel den Verantwortlichen der Blaulichtorganisationen für ihren ehrenamtlichen Einsatz – „Corona-gerecht im Freien und nur mit wenigen Personen, die aber jeweils stellvertretend für ihre gesamte Organisation stehen“, so Achim Brötel einführend.

Dabei waren Sebastian Klos (stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands), DRK-Kreisbereitschaftsleiter Urban Fuchs vom DRK Mosbach sowie die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Christina Graseck vom DRK Buchen, Sigrid Meixner von der Rettungshundestaffel Buchen, Michael Genzwürker (Vorsitzender der Psychosozialen Notfallversorgung), DLRG-Bezirksleiter Frankenland, Thomas Zemmel und der THW-Ortsbeauftragte von Adelsheim, Marc Egolf.

Brötel begrüßte außerdem Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr von der Stabsstelle Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz im Landratsamt – „unser logistisches Drehkreuz bei der Beschaffung und Verteilung von persönlicher Schutzausausrüstung“, dem er zugleich für die hervorragende Arbeit in den letzten Wochen dankte. Über die teils abenteuerlichen Bezugswege für Schutzausrüstung werde man vielleicht einmal ein Buch schreiben.

„Momentan sieht es so aus, als ob wir im Neckar-Odenwald-Kreis bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen wären“. erklärte Brötel, jedoch „mit aller gebotenen Vorsicht“. Denn der Kreis sei zwar mit zwei Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen „Lichtjahre“ vom kritischen Wert von 71 entfernt. Dennoch warnte Brötel davor, in Sorglosigkeit zu verfallen. Denn es könne schnell auch wieder zu größeren Ausbruchsgeschehen kommen, wie sich gezeigt habe. Sein banger Blick richtete sich Richtung Herbst.

Dass man im Vergleich zu vielen anderen Kreisen bisher deutlich besser davongekommen sei, könne Zufall sein. Es sei sicher aber auch „dem beherzten, engagierten und konsequenten Handeln ganz vieler Menschen zu verdanken, insbesondere auch im Bereich der Blaulichtorganisationen“.

„Auf das Ehrenamt ist eben einfach Verlass. Ohne Sie und Ihre Organisationen hätten wir es jedenfalls sicher nicht geschafft“, dankte Brötel für eine „riesige Gemeinschaftsleistung.“ Die besondere Stärke des ländlichen Raums habe sich wieder einmal eindrucksvoll bewährt.

Alle Vertreter der Blaulichtorganisationen sind oder haben „Helping Hands“, so Brötel. So habe auch die BASF ihre Hilfsaktion genannt. Brötel dankte für die „wirklich sehr großzügige Unterstützung durch Sachspenden, insbesondere Desinfektionsmittel“. Das sei umso bemerkenswerter, als BASF eigentlich kein Hersteller von Desinfektionsmitteln sei, sondern diese ebenfalls zukaufe, weil sie zur Herstellung anderer Produkte gebraucht werden.

Aktion „Helping Hands“

BASF habe für die Aktion „Helping Hands“ Rohstoffe, vor allem Isopropanol, zur Produktion von Handdesinfektionsmittel umdisponiert, die technischen Voraussetzungen geschaffen und eine entsprechende Sondergenehmigung des Gesundheitsministeriums Rheinland-Pfalz erwirkt. „Das ist ein schönes Beispiel, wie man unbürokratisch, schnell und effizient helfen kann“, so der Landrat. Zuerst hätten die Krankenhäuser in der Metropolregion Rhein-Neckar profitiert, aber auch die Neckar-Odenwald-Kliniken. Diese würden seit Beginn der Krise regelmäßig, zuverlässig und kostenlos beliefert. Man habe über 800 Liter Desinfektionsmittel erhalten, weitere Zusagen bis Ende Juni stehen. „Das deckt den kompletten Bedarf der Kliniken ab – und das kostenlos. Das ist ein wirklich beachtliches Engagement“, freute sich Brötel.

Später sei die Belieferung dann auf Arztpraxen ausgeweitet worden. Und es habe Signale gegeben, dass man auch den ehrenamtlichen Bereich einbeziehen wolle. Er habe dann spontan seine persönlichen Kontakte genutzt, erzählte Brötel. Denn Michael Heinz, Mitglied des Vorstands der BASF, Arbeitsdirektor und Standortleiter für das Werk Ludwigshafen, sei seit März Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Seit seinem Antrittsbesuch im Neckar-Odenwald-Kreis, zu dem Brötel Heinz eingeladen hatte, bestand ein „sehr guter Austausch über die Rolle des ländlichen Raums in der Metropolregion“, so Brötel.

Metropolregion wirkt

„Fragen kostet nichts“, habe er sich gedacht und Heinz deshalb Ende April angesprochen – und schon am 8. Mai die Zusage für mehr als 400 Liter in Fünf-Liter-Gebinden im Wert von mehr als 4000 Euro erhalten. Diese seien dann kurzfristig ausgeliefert und teilweise bereits verteilt worden – an Gemeinde- und Werksfeuerwehren, DRK-Ortsvereine, DLRG-Ortsgruppen, THW-Ortsverbände, Rettungshundestaffeln und die Psychosoziale Notfallversorgung. Der Rest des Desinfektionsmittels wird in den nächsten Tagen ausgegeben.

Das aktuelle Treffen sei daher ein eher symbolischer Termin, weil es ihm wichtig sei, „Danke“ zu sagen, so Brötel. Die Aktion sei ein schönes Beispiel dafür, dass die Metropolregion eben doch in die gesamte Fläche wirke. Voraussetzung sei aber, dass man sich dort auch selbst aktiv mit einbringe. Die Sachspende der BASF wurde teilweise noch um FFP-2- und andere Masken, aber auch Handschuhe und Schutzkittel vom Kreis aus ergänzt. „Wir können heute sagen, dass wir inzwischen für die Zukunft wirklich gut gewappnet sind, die Bestände, die wir aktuell bevorraten, hoffentlich aber nie brauchen werden.“

Auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr dankte im Namen der Blaulichtorganisationen für die Spende der BASF.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020